Todas as noites, participamos numa longa metragem. Durante 100 minutos somos actores ou realizadores de verdadeiros épicos que se desenrolam na nossa mente. Falamos dos sonhos, elementos essenciais da saúde mental que, dependendo do seu desenrolar, nos confortam ou perturbam. Podemos defini-los como a expressão de pensamentos, sentimentos ou sensações que vivemos e, mais tarde, são recriados na mente em cenários sensoriais.

O nosso córtex sensorial, é estimulado durante o sono REM, sigla de Rapid Eye Movement, altura em que as ondas cerebrais estão mais ativas e processam a informação acumulada durante o dia. A reacção mais comum ao acordar é pensar que um sonho não faz sentido. Isso é normal, pois "os sonhos desaf iam as leis da lógica e as categorias de espaço e tempo", conta Sandra Gonçalves, que diz que "sonhar é vital para o equilíbrio psicológico".

"Os sonhos contribuem para a digestão psicológica das nossas experiências", acrescenta ainda a psicóloga. Assim, quando dorme não só restabelece o corpo, mas também a mente. Todos os sonhos têm um significado e se não se lembra do que sonhou não é porque não o faça, mas antes sinal que precisa de treinar a memória. Entre connosco neste universo e descubra o que se esconde por detrás de alguns dos sonhos mais comuns e recorrentes.

1. Ser perseguido

Foge de alguém ou de um animal que o persegue sem tréguas, mas acorda sempre antes de ser apanhado? Este sonho acompanha o homem desde a era primitiva, altura em que este era obrigado a lutar e a fugir de animais selvagens e membros de outras tribos rivais. Crê-se que é uma resposta natural aos períodos de stress que vivemos diariamente. Hoje em dia, estes monstros foram substituídos por outros de carácter emocional como a ansiedade, inveja e até mesmo o ódio.

2. Cair

Está a avançar por um caminho, quando o chão desaparece sob os seus pés, vê-se em queda livre e acorda antes de chegar ao solo. Trata-se de outro sonho com origem no homem primitivo, quando este corria risco de vida ao trepar as árvores em busca de comida. Envolve sempre uma situação de vida ou morte e, no sonho, as árvores podem ser substituídas por edifícios altos ou elevadores.

Este tipo de imagem reflete uma situação de insegurança, em que quem sonha sente a falta de uma rede de apoio à sua volta. Acordar a meio de um sonho é um mecanismo de defesa amplamente usado para escapar ao perigo personificado neste tipo de situação. Também costuma suceder consigo? Este comportamento é mais comum do que aquilo que, à partida, possa considerar.

3. Estar totalmente ou parcialmente nu em público

Está no seu local de trabalho ou na rua e percebe que se encontra nu! Este é um sonho que ocorre em todas as idades, inclusive crianças, e envolve sentimentos de exposição, vulnerabilidade e vergonha. A forma mais comum do sonho envolve uma nudez parcial e o seu significado varia consoante o local onde ocorre.

Se, por exemplo, o sonho decorre no local de trabalho pode sugerir sentimentos de inadequação com o trabalho que desempenha. Outro significado sugere que as roupas representam a nossa máscara social e ao libertar-mo-nos delas queremos dar-nos a conhecer melhor a quem nos rodeia.

4. Morrer

Sonha com a sua própria morte ou com a morte de um ente querido? Regra geral, é um sonho altamente perturbador, mas também bastante comum. O seu significado acaba por ser positivo pois está associado a um corte com uma parte da nossa vida que não nos satisfaz. Além disso, pode ser indicador de um choque emocional recente do qual ainda não recuperou ou de que está constantemente a ser alvo de agressividade ou pressão, sentindo-se literalmente debaixo de fogo.

5. Sexo com um estranho ou com um colega de trabalho