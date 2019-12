As festas já começaram oficialmente (com os tradicionais jantares de Natal no trabalho e entre amigos) e muito em breve as famílias irão juntar-se para comemorar a época mais festiva do ano.

Tendo em conta que as bebidas alcoólicas estão inevitavelmente presentes em ocasiões sociais como estas, siga algumas dicas para uma comemoração mais responsável.

Comemorações fora de casa

1. Antes de sair, deve organizar com os seus amigos e familiares um regresso a casa em segurança. Planeie com antecedência, seja através do recurso a um táxi ou combinando com um amigo que não vai beber para o trazer de volta. Já se sabe que beber e conduzir não é uma boa opção, especialmente nesta época do ano em que as estradas estão mais movimentadas e todo o cuidado é pouco.

2. Nunca deixe o estômago vazio e coma algo antes de qualquer comemoração. Intercalar água e alimentos ajuda a espaçar o consumo de bebidas alcoólicas.

3. Partilhe com amigos e família os seus planos quanto a beber. É sempre bom ter uma pessoa próxima que está a par de como pretendemos comemorar, e ser o nosso backup.

4. Uma celebração não tem necessariamente de se restringir só a beber. Inclua atividades divertidas, como karaoke.

5. Não é o tipo de álcool, mas a quantidade. O álcool que se encontra numa cerveja, vinho e bebidas espirituosas tem o mesmo efeito no corpo. O importante é moderar o consumo.

Comemorações dentro de casa

1. Prepare uns petiscos e tenha sempre comida disponível para servir aos seus convidados (lembre-se do ponto nr. 2 acima).

2. Ofereça água e uma variedade de bebidas, que inclua não alcoólicas e com baixo teor alcoólico.

3. Permita que os convidados apreciem as suas bebidas, deixando que terminem completamente. Encher o copo constantemente pode fazer com que percam a noção da quantidade consumida.

4. Deixe à vista o contacto dos serviços de táxi, ou outras opções de transporte, para que os convidados cheguem a casa em segurança (nunca é demais relembrar!).