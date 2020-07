Falei aqui, no artigo anterior, sobre o workshop de comunicação não violenta, o que me leva até a uma TED Talk [palestra muito popular] que me fascina numa era de extremos e da necessidade de consensos e de gerir as diferenças e de dialogar entre pessoas de opiniões divergentes. Nela, a autora, Megan Phelps-Roper, a antiga porta-voz do grupo religioso homofóbico e antissemita Westboro Baptist Church, explica, em apenas quatro pontos, como se pode dialogar com pessoas em contextos ideologicamente opostos.

Não inicie a conversa com ideias pré-formatadas, mantenha a calma, faça perguntas e, por fim, elabore os seus argumentos. A conclusão a que cheguei é que não devemos partir sempre do princípio que as pessoas têm más intenções ou algo escondido na agenda. É importante fazer tábua rasa da situação atual e não nos deixarmos afetar por preconceitos e/ou por experiências anteriores. Permanecermos calmos em situações de conflito de ideias ou argumentos é outro dos comportamentos que devemos adotar.

Fazer perguntas demonstra interesse pelo outro. É também uma forma de o conhecer e até de esclarecer situações. Não presumir, mas questionar, interrogar como alguém que não sabe o contexto do outro. Por fim, devemos apresentar o nosso argumento e as nossas ideias com calma, de forma a semear o nosso ponto de vista e a suscitar a dúvida, confrontando o nosso interlocutor com as suas próprias convicções. Mesmo que o outro não concorde connosco, podemos sempre fazê-lo pensar e ponderar. Reset now or never.