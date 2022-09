Com o regresso das férias e o retomar da vida normal, os casais voltam a enfrentar os desafios que a rotina coloca às relações. Para que o desejo não parta com o verão, conheça algumas dicas essenciais que podem ajudar a contornar a monotonia e a trazer emoção.

O fim das férias traz o regresso ao ritmo habitual, com o trabalho, as crianças, as compras ou as refeições a tomarem uma boa parte do tempo. De repente, a vagarosa descontração do verão dá lugar ao ritmo frenético das atividades que se impõem a cada dia, até à próxima escapadinha.

A monotonia, provocada pela repetição das mesmas atividades, influencia o bem-estar de cada um e logo as relações e a intimidade. Cerca de 30% dos casais indica que a rotina é a pior inimiga da relação, segundo um inquérito realizado pela marca portuguesa Flame Love Shop. Os inquiridos temem que a rotina após as férias volte a ser consequência de atritos e discussões, interferindo no afeto e no desejo.

"A rotina, o stress, as preocupações e a discordância quanto a decisões que têm de ser tomadas todos os dias levam, em muitos casos, a um afastamento do casal que, aos poucos, deixa de tocar-se, de demonstrar afeto, de sentir vontade do outro", refere Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop. "Ter consciência de si, de quem está ao seu lado e de como o quotidiano pode estar a afetar a relação é o primeiro passo para mudar a situação.”

Embora não se possa evitar as tarefas diárias, é possível combater a rotina e recuperar os laços. “Cabe a cada um introduzir comportamentos e ações capazes de levar uma nova energia à relação. Não há fórmulas secretas ou remédios únicos, pelo que cada casal deve olhar para o que pode ser mais indicado à sua situação”, sublinha Irina Marques.

Não deixe que o desejo parta com o verão. Confira algumas dicas essenciais para combater a rotina e manter a chama:

Reserve tempo para os dois

Mesmo que o tempo seja curto, procure sempre reservar momentos unicamente para os dois.

Explore gostos comuns

Tenha atenção ao que é de gosto comum e procure fazer atividades que sejam do agrado dos dois.

Traga aventura e emoção

Situações novas e desafiadoras vão quebrar a rotina, reforçar os laços e dar energia à relação.

Converse abertamente

Na relação não devem existir medos ou tabus, pelo que procure promover o diálogo aberto e sincero.

Use o humor

Não tem de estar sempre a dizer piadas, mas o humor no momento certo pode ser muito sensual.

Capriche no visual

Deixe o outro de boca aberta com visuais diferentes em momentos especiais.

Prepare surpresas

Surpreenda o outro, com um presente, uma atividade romântica ou, simplesmente, um gesto de amor.

Antecipe com pistas

Crie suspense, antecipando pistas sobre o que vai acontecer ou fazer ao outro.

Desperte todos os sentidos

Visão, audição, paladar, olfato e tato valem todos na sedução e exploração do prazer.

Altere o local e o momento do sexo

Leve o prazer a novos espaços e horários porque não é necessário seguir sempre a mesma linha.

Teste novos ângulos

Liberte-se dos hábitos e proponha novas posições e experiências a dois.

Dê espaço às fantasias

Contar as fantasias de cada um e depois encená-las pode ser muito excitante.

Inclua novos elementos

Leve para a intimidade brinquedos e complementos que potenciem o prazer, sempre que de mútuo acordo.

Não deixe a iniciativa do outro lado

O jogo do amor não tem só um peão, por isso vá também lançando os dados.