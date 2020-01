Só mais recentemente é que, depois de anos de incertezas, a comunidade científica começou, por fim, a perceber as muitas doenças, algumas delas bastante complexas, que afetam o sistema digestivo. Gradualmente, ao longo de décadas, ideias erradas sobre as causas e os tratamentos de doenças digestivas, que segundo as estimativas dos especialistas atingem cerca de 20% da população portuguesa, foram sendo substituídas por informações precisas e mais atualizadas.

Mas, apesar desse progresso, ainda existem mal-entendidos e ideias pré-concebidas que muitos têm como certas e, enquanto alguns mitos são inofensivos, há outros que podem ser perigosos, sobretudo se impedem que se previna uma determinada doença ou se recorra a um médico para o seu tratamento, como por vezes sucede. Com a ajuda de José Cotter, médico especialista em gastrenterologia, conheça os factos que o podem ajudar a defender-se e a proteger a sua saúde.

Alimentos picantes e stresse causam úlceras no estômago?

Podem agravar os sintomas da úlcera em algumas pessoas, mas não são a sua causa. A maioria das úlceras do estômago ou do duodeno é causada por uma infeção provocada pela bactéria Helicobacter pylori ou pela utilização de medicamentos anti-inflamatórios.

As bactérias causadoras das úlceras podem ser eliminadas com uma medicação que inclui antibióticos. Quando causadas pela toma de anti-infamatórios, podem ser curadas após a sua suspensão e com fármacos cicatrizantes.

Um intestino regular é sinónimo de uma evacuação por dia?

A frequência de evacuações nas pessoas normais e saudáveis é variável, podendo oscilar entre várias por dia a três por semana, desde que não diarreicas. Três evacuações por dia podem ser anormais em alguém que tem, desde há muito tempo, um movimento intestinal por dia. As pessoas com síndrome do intestino irritável podem ter uma variação do número de dejeções por dia, bem como alterações da consistência das fezes.

O uso habitual de clisteres é inofensivo?

Não está comprovado que seja inofensivo. Por outro lado, estudos demonstram que alguns laxantes podem prejudicar o cólon, se tomados frequentemente. Uma necessidade constante de clisteres não é normal, pelo que deve consultar um médico se for o caso.

A cirrose é causada apenas pelo alcoolismo?