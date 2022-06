Sorrir é uma das expressões humanas mais básicas. É utilizada para expressar alegria e satisfação, mas desempenha também um papel importante nas relações sociais. E é no verão que nos lembramos ainda mais do nosso sorriso! Não só porque é altura de férias, mas também porque convivemos mais tempo entre família e amigos. Uma das formas que temos de melhorar a estética do nosso sorriso é através de um branqueamento dentário.

Quem é que nunca fez uma fotografia de família ou com amigos e ouviu alguém a dizer: “Sorriam!!” ou “Say cheese!!” ? Como muitas vezes o nosso sorriso pode não estar no seu melhor, o que se traduz numa menor auto-estima, esta pode mesmo ser a altura ideal para se realizar um branqueamento.

Uma escolha bastante popular entre os pacientes que desejam ter os dentes mais brancos, até porque se trata de um tratamento seguro e eficaz. Aquilo que faz é restaurar a coloração natural dos nossos dentes, através da remoção de pigmentos internos e externos. Contudo, antes de se iniciar este tratamento, recomendamos sempre realizar-se uma consulta de avaliação, para se averiguar a condição oral do paciente.

Por muito que a sabedoria popular diga que basta apenas fazer-se logo o tratamento, esta informação não é verdadeira: esta avaliação é de facto crucial, pois existem diversos fatores que podem influenciar o resultado final, como é o caso de lesões de cárie ou restaurações infiltradas.

Dado este passo, pode-se depois avançar com o branqueamento. No Instituto de Implantologia dispomos de dois tipos: em consultório - com concentrações mais elevadas do agente branqueador, o que reduz o tempo necessário para atingir os resultados pretendidos – ou, em casa, sempre com a supervisão do seu Médico Dentista ou Higienista Oral, que demora em média duas semanas. Por vezes pode ser feita a associação das duas técnicas.

Hoje em dia é fácil ter acesso a este tipo de produtos online, mas gostamos de reforçar que a saúde deve ser a principal preocupação de qualquer pessoa, sendo por isso essencial cuidarmos dela o melhor possível. Muitas destas soluções não estão sequer autorizadas pelas entidades reguladoras de saúde e podem levar depois a consequências negativas. Deve-se por isso confiar nas recomendações de um profissional de saúde.

A sensibilidade dentária surge como o efeito secundário que mais se destaca, mas trata-se de uma situação passageira e que tende a terminar com o fim do tratamento. Nos primeiros dias após o branqueamento aconselhamos sempre a alguns cuidados extra, como evitar o consumo de alimentos e bebidas ácidas e com grande potencial de pigmentação, como é o caso do café ou do chá de frutos vermelhos. A boa notícia é que estando de férias, não irá precisar de café!

Sorrir com confiança, ao mesmo tempo que se usufrui de um sorriso saudável.

Um artigo de opinião do médico dentista Francisco Palha, do Instituto de Implantologia.