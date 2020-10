1. Mantenha-se bem informado

Use fontes de informação credíveis e mantenha-se atualizado, mas não exagere a sua exposição a noticiários. Limite a informação ao estritamente necessário e analise-a com espírito crítico.

Se a informação lhe suscitar dúvidas, procure esclarecê-las com peritos ou especialistas nos temas.

2. Elabore uma lista de preocupações

Quantas das suas preocupações estão sob controlo? Registe o máximo de preocupações que conseguir encontrar e pense na probabilidade de se tornarem realidade. Parte do processo de desenvolvimento da resiliência face à adversidade implica olhar para o passado e ver que preocupações são específicas de períodos conturbados. Ao fazer uma lista de preocupações, perceberá quais se concretizaram, as que conseguiu resolver e as que nunca se tornaram um problema.

Adote uma postura centrada na solução, em vez de ficar focado nos aspetos negativos.

3.Mantenha rotinas no dia-a-dia

É importante manter rotinas, porque transmitem segurança, especialmente às crianças.

Mantenha o horário normal de sono e de refeições e prossiga nas atividades que lhe dão prazer.

Caso não seja possível manter a rotina, adapte-a o mais possível à sua nova realidade.

4. Seja otimista

Na vida haverá sempre coisas negativas, as quais pode controlar se considerar o lado positivo. Ainda que o otimismo não signifique a inexistência de momentos de stress, ser positivo tem o potencial de diminuir a ansiedade e os sentimentos de tristeza.

Evite irritar-se e fale sobre a sua experiência e os seus sentimentos com amigos, familiares ou profissionais de saúde.

Confie na sua capacidade para lidar com situações e se necessário procure a ajuda de um especialista em saúde mental.

5. Mantenha o contacto com familiares e amigos

Manter o contacto social - ainda que por telefone, videochamada ou mensagem - é uma das melhores formas de reduzir a ansiedade, o sentimento de isolamento ou a frustração em temos de distanciamento físico.

Faça um esforço extra para contactar que os seus entes queridos.

6. Pratique o autocuidado

Manter uma rotina diária de autocuidado constitui uma condição indispensável ao desenvolvimento da capacidade de resistência.

Esteja atento às suas necessidades e cuide de si. Se se sentir mais cansado, descanse ou faça pausas regulares.

Ter um corpo e mente saudáveis contribui de forma positiva para ultrapassar situações de crise.

7. Faça uma alimentação saudável

Hipócrates, o pai da Medicina, já dizia que "somos o que comemos". Cozinhe em família, experimente novas receitas e sabores.

Privilegie o consumo de frutas e legumes e evite alimentos processados e ricos em açúcares.

Beba, no mínimo, 1,5 litros de água por dia e faça refeições regulares e equilibradas.

8. Faça exercício e alongamentos

Não descure a atividade física e pratique exercício regular. A meditação, dança ou ioga são atividades que ajudam a relaxar.

Porque a situação de pandemia pode gerar situações de stress, cansaço e receio, que muitas vezes se manifestam sob a forma de dores na cervical, adote as seguintes recomendações: