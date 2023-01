A sífilis é uma doença infeciosa, de transmissão sexual e vertical (de uma grávida para o feto, em qualquer fase da gestação) causada pela bactéria Treponema Pallidum.

Durante a evolução natural da doença, ocorrem períodos com sintomatologia, características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas e também períodos de latência nos quais não se observa a presença dos sinais ou sintomas.

É uma doença de grave risco para a saúde pública, pois além de ser infectocontagiosa e de poder acometer o organismo de forma severa quando não tratada.

A sintomatologia inicial pode surgir entre uma semana a três meses após o contacto sexual com a pessoa infetada. Na grande maioria dos casos clínicos o doente não valoriza as manifestações, que em geral não dão grande incómodo e podem ser semelhantes às de outras doenças.

Três fases

Na evolução da infeção existem três fases de doença ativa – primária, secundária e terciária. A fase primária caracteriza-se pelo aparecimento de uma pequena ferida e indolor, na zona genital, anal ou na boca uma semana a três meses após a infeção.

A ferida cicatriza ao fim três a seis semanas, mesmo sem tratamento, mas a infeção permanece no organismo e pode ser transmitida aos parceiros sexuais.

Na sífilis secundária podem surgir manchas vermelhas no corpo, palmas das mãos, plantas dos pés e região ano-genital, por vezes acompanhadas de outros sintomas como febre, dores de garganta, caroços no pescoço e axilas, rouquidão e queda de cabelo.

Surge geralmente após um período sem sintomas (sífilis latente recente).

Sintomas

Os sintomas desaparecem cerca de quatro semanas a três meses e a infeção volta a ficar adormecida, podendo ser transmitida aos parceiros sexuais até dois anos após a infeção. Na fase terciária as manifestações da doença são mais graves, com lesões por vezes irreversíveis do coração, cérebro e outros órgãos.

O tratamento é mais complexo do que nas fases anteriores, a infeção é curada mas podem ficar sequelas.

Um artigo do médico Germano de Sousa, especialista em Patologia Clínica.