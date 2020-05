São muitas as mulheres que, um pouco por todo o mundo, são, em determinado momento, confrontadas com este problema. O prolapsus vaginal é uma condição que resulta da deterioração das estruturas de suporte da vagina, levando à queda de órgãos como o útero, a bexiga ou o reto para o órgão sexual feminino. O processo de envelhecimento é uma das principais causas da perda de suporte pelas estruturas pélvicas da mulher.

Esse processo caracteriza-se pela perda de tónus muscular e pelo estiramento dos ligamentos de suporte. Ao contrário do que muitas pessoas ainda pensam, esta situação não afeta apenas mulheres em processo de menopausa. De acordo com vários estudos internacionais, pelo menos um terço das mulheres poderá ser vítima deste problema. As que já ultrapassaram a barreira dos 50 anos são as que correm mais riscos.

Porém, segundo Stam Poupalos, médico especialista da clínica 121doc, as que engravidam também são mais propensas. "O parto, devido à excessiva força exercida e aos estiramento de músculos, ligamentos e nervos, o aumento da pressão no abdómen durante a gravidez ou no caso de excesso de peso e a cirurgia ginecológica, podem também levar ao enfraquecimento das estruturas de suporte dos órgãos pélvicos", diz.