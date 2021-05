Algumas plantas ornamentais, comuns em muitas casas e espaços ajardinados, podem causar problemas às crianças e aos animais de estimação, quando ingeridas ou até mesmo por simples contacto, pelo que se exigem alguns cuidados preventivos. A sua toxicidade deve-se, por norma, à presença de princípios ativos que podem causar intoxicações por ingestão ou irritações cutâneas pelo manuseamento. Daí a importância de as conhecer e identificar para prevenir eventuais problemas de toxicidade futura.

Não é, contudo, imperativo que tenhamos que desistir de ter as nossas plantas preferidas perto de nós. Se queremos ter estas plantas em nossa casa, existem indicações que devemos seguir para evitar os perigos para crianças e animais. Identifique se tem plantas tóxicas nos arredores de sua casa, recorrendo a informações sobre o nome e características. Se tiver dificuldades peça uma ajuda a especialistas na área. Se possível, reposicione essas plantas fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Se tiver crianças muito jovens, é conveniente retirar as plantas ou vedar o acesso a elas. É importante transmitir aos mais novos a importância de não utilizarem as plantas como alimento ou até mesmo como brinquedo. Não coma frutos, raízes ou folhas de plantas que não conhece e ensine-os a fazer o mesmo. Utilize luvas quando manusear plantas tóxicas. Ao podar plantas que libertam látex, este líquido de aspeto leitoso, ao entrar em contacto com a pele, pode provocar irritações cutâneas e oculares.

No caso de possuir animais de estimação e não poder alterar o posicionamento das plantas, como muitas vezes sucede, aplique um repelente de animais, que encontra facilmente nas lojas da especialidade. Deve aplicar este produto junto às plantas tóxicas, na parte exterior, seguindo as instruções. Este gesto preventivo irá manter os seus amigos de quatro patas longe, sem qualquer perigo para a sua saúde. No interior da sua casa, evite o acesso direto às plantas por parte do seu animal de estimação.

Os animais que estão muito tempo sozinhos num espaço tendem a distrair-se com plantas e podem mesmo ingeri-las, pelo que este gesto preventivo se reveste de grande importância. Por outro lado, os animais que tenham carência de água procuram, por vezes plantas, que tenham sido regadas e acabam ingerindo as folhas. Em caso de acidente, guarde a planta e procure assistência médica ou veterinária. Estas são algumas das plantas que poderão ser prejudiciais. Conheça as partes tóxicas e os sintomas: