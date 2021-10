Hoje, 14 de outubro, dia Mundial da Visão sob o tema internacional LOVE YOUR EYES em tradução livre “AMA OS TEUS OLHOS” alerto para a necessidade e importância dos cuidados para a saúde da visão.

A comemoração desta efeméride é uma oportunidade para sensibilizar e motivar a população para a necessidade de realização de exames e consultas periódicas, de forma a prevenir e diagnosticar precocemente problemas da saúde da visão que podem ser facilmente prevenidos e evitar a deficiência visual e muitas vezes a cegueira!

O propósito da minha reflexão de hoje está relacionado com uma patologia por muitos desconhecida: A Oclusão da Artéria Central da Retina (OACR).

A OACR é um bloqueio do fluxo sanguíneo na artéria central da retina, normalmente decorrente de embolismo, aparecendo geralmente de uma forma súbita, indolor e unilateral num quadro clínico de cegueira. Ocorre geralmente em pacientes idosos, mas podem também ocorrer em adultos jovens e até mesmo em crianças.

Infelizmente, em muitas das situações, os tratamentos disponíveis são insuficientes para conseguir recuperar a visão do olho afetado, e muitas vezes, quando o oftalmologista se lembra da Oxigenoterapia Hiperbárica como alternativa de tratamento, a janela de oportunidade para alguma recuperação com recurso a esta terapia pode já ter passado, por isso, quanto a este tema: ter informação prévia é o maior trufo na sua saúde ocular.

A Oxigenoterapia Hiperbárica provou a sua eficácia e segurança num conjunto de patologias definidas pela UHMS (Sociedade Médica Subaquática e Hiperbárica, Americana). No campo oftalmológico em particular, é de referir o tratamento de doenças vasculares do olho (como a OACR), as infeções oculares, a retinopatia e neuropatia ótica por radiação e na retinite pigmentar. Não quero deixar de referir que muitos estudos merecem ser feitos para que mais e melhores resultados se possam retirar deste tratamento promissor.

No caso concreto da Oclusão da Artéria Central da Retina a Oxigenoterapia Hiperbárica, promove o aumento de oxigénio ligado a hemoglobina e fundamentalmente no plasma, com consequente aumento da concentração de oxigénio no território vascular da coroideia.

A Oxigenoterapia Hiperbárica deverá ser efetuada nas primeiras horas após a perda de visão, com manutenção nos dias seguintes, para que seja útil nos esforços de recuperação visual dos pacientes.

No Centro Hiperbárico de Cascais temos uma equipa altamente especializada, com competência em Medicina Hiperbárica dada pela Ordem dos Médicos e ampla experiência nas mais variadas aplicações deste tipo de tratamento.

Temos sido testemunhas de pacientes que chegaram até nós e cujo tratamento tem tanto mais probabilidade de sucesso quanto menor for o número de horas entre a ocorrência e o tratamento. Em resumo: O TEMPO é muito importante para o eventual sucesso do tratamento.

Tempo é Visão! E caso seja alvo desta fatalidade ou se conhecer alguém, não se esqueça desta alternativa, consulte e informe-se de imediato com o seu oftalmologista ou na urgência do Hospital, não espere para o dia seguinte!

Texto: Maria Luís Gameiro - Direção Centro Hiperbárico Cascais