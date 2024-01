O inverno pode ser uma altura desafiante para a pele – quando a temperatura desce, sobe o número de esforços para manter o corpo quente. Ao frio que se sente na rua, alia-se, frequentemente, o contraste do aquecimento em ambientes fechados, numa combinação que pode promover a desidratação da pele.

Nesta estação do ano, a diminuição da temperatura e dos níveis de humidade, por norma, fazem com que a pele tenha mais dificuldade em reter água, podendo, por isso, apresentar vermelhidão, irritação e/ou descamação.

Tão importante como a hidratação da pele, a sua proteção é essencial, mesmo no inverno.

Mesmo no inverno é importante reforçar a proteção solar, sobretudo por causa dos danos na pele associados ao frio e, porque continuamos a estar expostos a radiação UVB/UVA e também à luz azul. A marca Eau Thermale Avène dispõe de uma gama de cuidado solar com texturas adaptadas à aplicação no rosto e que contêm um sistema de filtros patenteado, reforçando assim o nível de proteção da pele contra o fotoenvelhecimento ligado à luz azul do sol e oferecendo um padrão muito elevado de proteção contra danos celulares profundos e visíveis da pele.

Para o cuidado da pele seca e sensível poderá contar com a gama Ph5 da Eucerin, cuja fórmula única, fortalece as defesas naturais da pele e restaura o nível ideal do pH tornando-a mais resistente a agressões externas e reduzindo a sensibilidade.

A LetiAT4 é especialista em cuidados para peles atópicas. Esta linha dispõe de diversos produtos para a dermatite atópica, dos quais destacamos a Pasta de Água e o Leite Corporal.

A pasta de água é um Creme dermo-reparador diária para o rabinho do bebé com pele delicada ou atópica e, permite um cuidado e proteção diários da zona da fralda, promove as defesas naturais da pele e reduz o risco de sobre infeção.

O Leite Corporal é uma loção emoliente reparadora para o cuidado diário da pele atópica e repara a barreira cutânea, alivia o prurido e acalma a irritação.

Com o início do inverno, a preocupação com a imunidade do organismo aumenta e, a pensar em toda a família, a Arkoreal lançou Arkoreal Gummies Família, um suplemento alimentar à base de Geleia Real e mel. As Gummies Família têm o aroma natural a laranja e foram especialmente concebidas para toda a família, uma vez que tem indicação a partir dos 3 anos e também na gravidez e na amamentação.

Também a imunidade dos bebés é uma maior preocupação no inverno. Uma alimentação correta garante os aportes de nutrientes para reforçar o organismo dos bebés, nomeadamente sistema imunitário.

Apesar da amamentação ser a nutrição ideal para o bebé, nem sempre é possível.

A pensar nisto, a Nestlé desenvolveu os leites de transição e bebidas lácteas infantis, NAN OPTIPRO, que em conjunto com outros alimentos, fazem parte da alimentação diversificada do bebé.

Antes de utilizar uma fórmula infantil consulte um profissional de saúde.

