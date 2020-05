O lúpus é uma doença crónica inflamatória que afeta as defesas do organismo, o que significa que a patologia, que dura toda a vida, é causada por um mau funcionamento imunitário que faz com que o corpo rejeite as suas próprias células. Como o sistema imunitário engloba todo o organismo humano, os sintomas do lúpus podem aparecer em qualquer órgão do corpo. "Não é contagioso e, atualmente, em 2020, ainda não há cura", esclarece o especialista António Marinho.

"O lúpus é uma doença em que o sistema imunológico, por razões desconhecidas, tem como alvo o tecido saudável do corpo, nomeadamente a pele, as articulações e os órgãos, na maioria das vezes os rins, o coração, os pulmões, o cérebro, o sangue e os vasos sanguíneos", refere o coordenador do Núcleo Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. "A causa exata não é totalmente compreendida", afirma o especialista.

"Os médicos acreditam que uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais estão envolvidos", avança António Marinho. "O lúpus, geralmente, causa uma importante interferência nas atividades da vida diária. O isolamento e a depressão resultantes do lúpus podem ser devastadores. O impacto emocional do lúpus pode ser tão incapacitante quanto os sintomas físicos", adverte o o coordenador do Núcleo Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

"As pessoas com lúpus beneficiam do apoio emocional e da compreensão de amigos e familiares que, muitas vezes, deixam de valorizar esses sintomas e a sua incapacidade", sublinha ainda o responsável. Existem dois tipos de lúpus, uma doença que, segundo estimativas, afeta cerca de 0,7% da população portuguesa. Um deles é o lúpus eritematoso sistémico, que pode atacar qualquer órgão. O outro é o lúpus eritematoso cutâneo, que afeta essencialmente a epiderme.

Quais são os sintomas de lúpus?

Sendo uma doença autoimune, podem existir múltiplos sintomas, pois qualquer órgão ou sistema pode ser afetado. Os mais comuns são:

- Pele com manchas e epiderme escamosa

- Dores reumáticas por todo o corpo ou só em parte dele

- Alterações a nível do coração como, por exemplo, derrames do pericárdio