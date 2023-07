O sol brilha e o calor aumenta — está na hora de aproveitar o bom tempo. Mantenha a sua visão nítida e proteja a sua saúde ocular em lugares quentes, secos e húmidos.

Dicas para utilizar lentes de contacto este verão:

1. Obtenha lentes de contacto com filtro UV

Os meses mais quentes são sinónimo de luz solar mais intensa e de mais atividades no exterior. Faça um favor aos seus olhos e use lentes de contacto com filtro UV — ajudam a proteger a lente natural do olho dos efeitos nocivos dos raios UV diretos e refletidos. Desfrute do seu desporto favorito ou encontre-se com os seus amigos, e aproveite o sol ao máximo. Estes são ótimos momentos para usar lentes de contacto com filtro UV—combinadas com óculos de sol polarizados ou com proteção UV.

2. Lentes de contacto, olhos secos e ar condicionado

Aquela primeira lufada de ar fresco de ar condicionado sabe tão bem! Até os seus olhos secarem e ter de ir lá para fora novamente. Felizmente, há tipos de lentes de contacto para olhos secos que ajudam a manter os seus olhos hidratados durante todo o dia. Peça conselhos ao seu especialista na sua próxima consulta de contactologia .

3. Tenha as suas gotas oftálmicas à mão

O trabalho não pára no verão—lamentavelmente! Quer esteja a trabalhar num escritório, hotel ou num lugar com ar condicionado, ter gotas oftálmicas no bolso ou na mala faz com que seja mais fácil manter o conforto dos seus olhos. Lembre-se de comprar gotas oftálmicas compatíveis com as suas lentes de contacto.

4. Lentes de contacto e alergias

As lentes de contacto e as alergias combinam? Dependendo do tipo de alergia, poderá ser capaz de usar as suas lentes de contacto. As dicas abaixo podem ajudar. É bom lembrar-se que são lançados novos produtos regularmente, por isso vale sempre a pena consultar um especialista acerca das suas opções.

5. Limpe as lentes de contacto reutilizáveis cuidadosamente

Tome especial cuidado ao limpar lentes de contacto reutilizáveis em meses mais quentes. Rapidamente se formam nelas depósitos de pólen. Consulte o seu optometrista sobre os tipos de lentes disponíveis e verifique se está a usar as ideais para os seus olhos.

6. Mude para lentes de contacto diárias descartáveis

São ideais para a primavera e verão. As lentes diárias descartáveis são de única utilização, o que significa que não terá o problema de se acumularem depósitos de pólen ao longo do tempo, e de irritarem os seus olhos.

7. Nadar e usar lentes de contacto

O verão combina com praia, piscina e mergulhos. Mas no que toca ao uso de lentes de contacto, implica alguns cuidados adicionais!

No caso de optar pelo uso de lentes de contacto na praia ou na piscina, dê preferência a lentes de contacto diárias. Para além de serem práticas, implicam menos cuidados de limpeza e sendo descartáveis, ao fim do dia pode deitá-las fora, evitando assim a acumulação de detritos, impurezas e bactérias nas lentes.

Em qualquer atividade aquática, deve evitar abrir os olhos debaixo de água, uma vez que as lentes em contacto com o cloro ou outros micro-organismos pode comprometer a qualidade da sua lente e consequentemente trazer complicações oculares.

