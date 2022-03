Jada Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith, sofre de um tipo de alopécia, uma doença que pode provocar queda de cabelo. O anfitrião dos Óscares, Chris Rock, fez uma piada sobre a cabeça rapada da mulher e o ator reagiu com violência ao dar uma bofetada no apresentador.

O que é a alopecia areata? A alopecia areata é um tipo de alopécia que é caracterizado por uma queda de cabelo ou pelo rápida. A doença pode acometer qualquer região pilosa do corpo, mas o couro cabeludo e a área da barba são geralmente as mais afetadas. Segundo a versão para profissionais de saúde do manual MSD, acredita-se que a alopecia areata é uma doença autoimune que afeta indivíduos geneticamente suscetíveis. No entanto, a doença pode ser também despoletada por fatores ambientais. Ocasionalmente, a alopecia areata coexiste com vitiligo autoimune ou tireoidite. Há casos raros descritos de alopecia areata total, nos quais o paciente perde todo o cabelo da cabeça; ou de alopecia areata universal, na qual todos os pelos do corpo caem. Esta patologia não é contagiosa. Este tipo de alopécia não tem cura e o seu tratamento depende da gravidade da queda capilar. O diagnóstico é médico e ocorre por inspeção. Quais os sintomas? A alopecia areata não possui nenhum outro sintoma além da perda brusca de pelo ou cabelos, com áreas arredondadas, únicas ou múltiplas, sem demais alterações. A pele é lisa e brilhante e os pelos ao redor da placa saem facilmente se forem puxados. Os cabelos, quando voltam a nascer, podem ser brancos, adquirindo posteriormente a sua coloração normal. A forma mais comum é uma placa única, arredondada, que ocorre geralmente no couro cabeludo e barba, conhecida popularmente como pelada. Quais as causas? As causas da alopecia areata são ainda desconhecidas, porém acredita-se que seja uma situação multifatorial: Fatores genéticos;

Doenças autoimunes;

Stress;

Ansiedade;

Problemas na tireoide. Tem cura? Esta doença não tem cura, mas alguns tratamentos podem ajudar a diminuir a progressão da doença. A evolução da alopecia areata não é previsível. O cabelo sempre pode crescer novamente, mesmo que haja perda total. Isto ocorre porque a doença não destrói os folículos pilosos, apenas mantém-nos inativos pela inflamação. Entretanto, novos surtos podem ocorrer. Estes são os tratamentos mais comuns da alopecia areata segundo o manual para profissionais de saúde MSD: Medicamentos corticoides

Algumas vezes, antralina e/ou minoxidil tópicos

Às vezes, imunoterapia tópica

Às vezes, metotrexato

Raramente, fotoquimioterapia ou psoraleno com ultravioleta A (PUVA)

