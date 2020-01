As hortenses ou hortênsias são tão populares entre nós que quase dispensam apresentações. O que ainda está pouco divulgado são as suas propriedades terapêuticas. O nome científico da espécie mais utilizada em fitoterapia é Hydrangea arborescens. Esta produz flores brancas, cujas raízes têm propriedades medicinais. Existem numerosas variedades. A espécie com que estamos mais familiarizados é a Hydrangea macrophyla, que foi levada para os Açores em 1790.

Esta variedade botânica proliferou por lá para deleite dos turistas e para dor de cabeça dos ambientalistas. A hortênsia encontrou no clima dos Açores um convite para se instalar e para se expandir rapidamente e descontroladamente, sendo hoje considerada uma espécie invasora, porque interfere com a flora local e com os cursos dos rios. A Hydrangea arborescens é um arbusto de caule lenhoso e folha caduca que chega a atingir cerca de três metros de altura.

Tem folhas ovais e cachos de flores pequenas de um branco cremoso. Esta hortense é também conhecida por hidrângeabrava. É originária do Leste dos Estados Unidos da América, onde cresce na beira dos rios e zonas arborizadas de Nova Iorque à Florida. Os índios cherokees utilizavam esta planta, que contém glicósidos (hidrangenina), saponinos, resinas, rutina, ácidos fosfóricos e óleos voláteis para tratar cálculos dos rins e da bexiga. Esta flor não contém taninos.

As propriedades que os especialistas mais destacam

A raiz é usada para tratar problemas do aparelho urinário, como a cistite, os cálculos nos rins, a pedra na bexiga, o sangue na urina, problemas de próstata ou incontinência urinária. Por ser diurética, pode potenciar o efeito de outros diuréticos. A hidrangeína é tóxica, podendo causar vómitos, dores abdominais, convulsões e até coma. No entanto, utilizada em doses terapêuticas e com acompanhamento profissional, raramente se manifesta os efeitos da hidrangeína.

