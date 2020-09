A ansiedade é um problema de saúde atualmente muito comum. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica (22,9%). Entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada (16,5%)[1].

Setembro é, por excelência, o mês da rentrée. Alguns estudos mostram que entre 25% a 30% dos trabalhadores vão sofrer da síndrome pós ferias.

Mesmo em período de pandemia como o que atravessamos, e após os meses de confinamento, são muitas as pessoas que se veem a regressar ao trabalho e o facto de voltar à rotina e aos horários, de viajar de transportes públicos ou de voltar a ter de partilhar espaço com outras pessoas no escritório pode aumentar os estados de ansiedade.

Mais frequente em mulheres que em homens, estas pessoas vão queixar-se de cansaço, dores musculares, alterações do sono e apetite, falta de motivação, tristeza e irritabilidade, entre outros sintomas

Este processo de adaptação a nova rotina pode ser mais complicado e acabar em ansiedade generalizada ou depressão, afetando assim a nível anímico.

Existem diferentes medidas não farmacológicas e farmacológicas úteis para aliviar a ansiedade, entre elas a Homeopatia.

Podemos, então, recorrer a uma terapia como a homeopatia com medicamentos seguros e eficazes para qualquer idade, tanto para nós como para os nossos filhos

São úteis no tratamento da ansiedade, ajudando o indivíduo a enfrentar o stresse de forma natural, sem afetar o seu dia a dia.

Devido a mudança no estilo de vida e ter de retomar horários habituais, diferentes aos das férias pode ser frequente alguma dificuldade em adormecer que altere o nosso descanso, insónias causadas por pensamentos negativos ou difíceis de controlar,

As duas principais vantagens dos medicamentos homeopáticos em doentes com problemas de ansiedade são a sua segurança e eficácia, isto porque:

- Atuam eficazmente sobre a ansiedade e os transtornos de sono associados.

- O indivíduo sente alívio dos sintomas a nível psíquico (distúrbios do sono, irritabilidade), físico (dor de cabeça, problemas digestivos, contraturas musculares, palpitações, cansaço persistente) e comportamental (hiperatividade, falta de concentração, baixa autoestima, consumo excessivo de substâncias nocivas, como café, tabaco, álcool), facilitando uma terapia mais global e personalizada.

- Apresentam tolerância e ausência de dependência

Não foram descritos efeitos secundários relevantes associados à sua ingestão, assim como distúrbios gastrointestinais, reações de fotossensibilidade, redução da lividez, boca seca, entre outros. Portanto, é possível tomar medicamentos homeopáticos durante um largo período e interromper a sua toma sem sofrer qualquer efeito secundário ou dependência.

- Compatibilidade farmacêutica. Nos casos em que existe dificuldade ou negação do uso de psicofármacos por parte do doente, os medicamentos homeopáticos surgem também como um complemento, reduzindo a necessidade de prescrição de ansiolíticos ou o aumento da dose de psicotrópicos, minimizando possíveis efeitos secundários.

- Não causam sonolência. Poder estudar, trabalhar e manter o ritmo de vida. Os medicamentos homeopáticos não afetam a memória ou a capacidade de concentração.

- Não afetam a coordenação. É possível conduzir e trabalhar com equipamentos que requerem atenção especial, uma vez que não influenciam os reflexos.

- Seguros para doentes de risco, como idosos, pessoas com insuficiência respiratória, doentes com insuficiência renal ou hepática, doentes polimedicados, grávidas e lactantes.

Contudo, intervir precocemente é fundamental, isto é, assim que identificamos alguns sinais ou sintomas físicos ou surgem preocupações e pensamentos negativos.

Praticar atividade física, adotar uma alimentação equilibrada, melhorar a qualidade do sono e manter uma atitude positiva perante a vida são algumas medidas simples, mas que podem ajudar a regular os níveis de stresse e reduzir a ansiedade.

Texto: Cristina Casaseca-Aliste Mostaza - Especialista em Medicina Geral e Familiar