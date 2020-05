Desde 1988, em que foi publicado um relatório sobre estudos que demonstraram que o tabaco (a nicotina) causava dependência, que o tabagismo é considerado uma doença. Nessa sequência, em 1992, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu o tabagismo no grupo dos transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, na Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

Assim, o tabagismo é reconhecido como uma doença crónica gerada pela dependência da nicotina, e constitui, presentemente, a primeira causa isolada evitável de doença e de morte prematura nos países desenvolvidos, contribuindo para seis das oito primeiras causas de morte a nível mundial.

Segundo a OMS, o tabaco mata atualmente cerca de 7 milhões de pessoas todos os anos e poderá vir a matar mais de 8 milhões por ano, até 2030, se não forem intensificados os esforços de prevenção e controlo. De acordo com estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation, no ano de 2016, o tabaco contribuiu para a morte de mais de 11 800 pessoas residentes em Portugal, por doenças provocadas ou agravadas pelo consumo ou pela exposição ao fumo do tabaco.

O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa até 1/3 de todos os casos de cancro e 90% de todos os cancros do pulmão. Os cancros mais frequentemente associados ao tabagismo são: pulmão, boca, lábio, língua, laringe, faringe, esófago, estômago, cólon, pâncreas, bexiga, rins, cólo do útero, entre outros.

É, também, causa de outras doenças do aparelho respiratório, como a bronquite crónica (75-80%), a asma e o enfisema; e de doenças do aparelho circulatório, como os acidentes vasculares cerebrais, o enfarte agudo do miocárdio (25%), a angina de peito e a doença arterial periférica (a qual pode levar a amputação de membros), e, por consequência, incapacidade e morte.

O tabaco lesa o endotélio, que é a camada que reveste internamente os vasos sanguíneos, o que facilita o aparecimento e progressão das placas de aterosclerose, que vão estreitando as artérias e provocando a sua oclusão. Também interfere com a produção de óxido nítrico nas artérias, levando o espasmo das mesmas. Tudo isto leva a que o sangue circule com mais dificuldade, facilitando ainda a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos.

Por outro lado, embora ainda não haja evidência segura de que o tabaco contribua para a hipertensão arterial crónica, é um facto que eleva a pressão arterial imediatamente após cada fumaça, a qual se mantém temporariamente alta, o que também contribuiu para a lesão vascular. Acresce que o tabaco diminui a eficácia dos medicamentos anti-hipertensores.

Existe evidência de que o tabaco aumenta a resistência periférica à insulina e que diminui a eficácia dos fármacos antidiabéticos, pelo que é um fator de risco evitável para diabetes, a qual é uma doença que contribui muito e precocemente, entre outras consequências, para o desenvolvimento da aterosclerose.

Não é, pois, de admirar que o tabaco aumente o risco de todas as doenças secundárias à falta de irrigação de sangue. Assim, comparados aos não fumadores, estima-se que o tabagismo aumenta o risco de:

desenvolver doença coronária (responsável pelos enfartes do miocárdio) em 2 a 4 vezes;

desenvolver acidente vascular cerebral em 2 a 4 vezes;

no homem, desenvolver cancro do pulmão em 23 vezes;

na mulher, desenvolver cancro do pulmão em 13 vezes; e

morrer de doenças pulmonares obstrutivas crónicas (como bronquite crónica e enfisema) em 12 a 13 vezes.

Vale a pena ainda referir o seguinte:

Na mulher, o tabagismo torna em média a menopausa 3 a 4 anos mais precoce

Na gravidez, o consumo regular de tabaco aumenta o risco de aborto espontâneo, de gravidez ectópica, de prematuridade, de baixo peso à nascença e de mortalidade perinatal. A nicotina e o alcatrão concentram-se três vezes mais no líquido amniótico do que na mãe, o que quer dizer que por cada 5 cigarros, o bebé “fuma” 15...

Há algum número de cigarros que desde que não seja ultrapassado não é prejudicial?

Nenhuma quantidade é segura. Na realidade, os efeitos do tabaco fazem-se sentir de imediato, fumaça a fumaça, para além de ser cumulativo, ao longo do período de consumo de tabaco, pelo que o risco individual é tanto maior quanto mais longo for o hábito.

Já foi referido que o tabaco aumenta o risco de numerosas doenças, nomeadamente do cancro do pulmão. Estima-se que os fumadores de 1 a 14 cigarros, 15 a 24 cigarros e mais de 25 cigarros diários têm, respetivamente, risco 8, 14 e 24 vezes maior de morte por este tipo de cancro do que pessoas que nunca fumaram.