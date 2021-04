A voz humana surge como o principal meio de nos conectarmos com o mundo, e logo à nascença, ela assume um papel primordial, após a primeira inspiração, desencadeando o choro do bebé. Para além de necessidades, ela exprime emoções e pensamentos.

Com o desenvolvimento pessoal e com variados contextos vivenciados ao longo da vida, a voz adquire uma assinatura pessoal modificando-se com a idade, género, educação, cultura, transformações anatomofisiológicas e estados psicológicos.

A 16 de abril comemora-se o Dia Mundial da Voz pela décima nona vez consecutiva. Este dia surge para festejar a Voz e realçar a sua importância, mas também tem como objetivo a promoção da saúde do aparelho vocal, a prevenção das doenças da laringe e das perturbações da voz e o diagnóstico e tratamento precoce das mesmas.

Em 2021, a campanha portuguesa está alinhada com a temática mundial: “Um Mundo, Muitas Vozes”. Com este tema destaca-se a diversidade da voz.

“A minha voz é”: “única”, “minha”, “a primeira face de mim”, “a minha força”, “forte”, “preciosa”, “o meu poder”, “sou eu”, “o meu instrumento de trabalho”, “vida” … Estes são alguns dos muitos testemunhos incluídos no Mosaico de Vozes, uma das ações dinamizadas pela Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF) e pela Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SPORL-CCP) através das redes sociais.

Esta campanha inclui também as seguintes ações disponibilizadas online nas redes sociais de ambas as Sociedades:

- Um questionário de autoavaliação do impacto das perturbações da voz na qualidade de vida - o Voice Handicap Index, que o poderá ajudar na reflexão sobre a sua própria voz, e, se considerar necessário, procurar avaliação por um profissional de saúde;

- Um Quiz Vocal com o qual se exploram alguns mitos e factos sobre a voz;

- Um Flyer digital, com várias recomendações;

- Um Concerto Online com a história musicada “Gabriel, o Galo Cantor”, que ensina os mais novos a cuidar da sua voz.

A produção vocal é complexa

Necessita da integridade do sistema nervoso central e periférico para começar a funcionar, e fazê-lo de forma adequada. De igual forma terá de existir intenção psicológica de emissão que aciona todo o aparelho vocal. Do ponto de vista fisiológico, a voz é um som produzido quando o ar pulmonar passa pela laringe e faz vibrar as cordas vocais (ou pregas vocais), o qual é seguidamente amplificado e modificado pelo trato vocal (cavidades faríngea, oral e nasal).

A postura, a respiração, a adequação do tónus muscular e a colocação vocal são, entre outros, aspetos imprescindíveis para uma produção vocal com qualidade.

Tal como define o Dicionário Terminológico de Terapia da Fala (2020), uma perturbação da voz denomina-se por disfonia e define-se como o desvio de um ou mais parâmetros vocais, nomeadamente ao nível do tom, volume, timbre ou ressonância, e que por isso restringe a comunicação e a participação da pessoa, provoca-lhe desconforto, ou é desajustada para a sua idade, sexo/género, estrutura física, contexto cultural ou geográfico.

Pode estar associado ou co-associado a comportamentos vocais desajustados, função vocal inapropriada/desajustada, somatização de estados psicoemocionais alterados, dificuldades de adaptação à idade e ao género, condições gerais de doença (nomeadamente de natureza músculo-esquelética, respiratória, neurológica, gástrica, alérgica, endócrina ou articular, etc.), trauma, problemas de feedback auditivo, efeitos secundários de medicação ou sequela de procedimentos médico-cirúrgicos.

Apesar da nossa voz sofrer, naturalmente, alterações ao longo da vida, nem todas as modificações vocais são as esperadas e, como tal, cada pessoa deve prestar atenção auditivamente à sua voz.

E a sua voz, como está?

Se notar alterações na sua voz deverá recorrer primeiramente ao seu médico de saúde geral e familiar, ou consultar o otorrinolaringologista se já tiverem decorrido algumas semanas sem melhoras (duas semanas). O médico otorrinolaringologista é o profissional habilitado para o diagnóstico de patologias vocais e respetivo tratamento cirúrgico ou farmacológico.

Por sua vez, o terapeuta da fala está habilitado a tratar perturbações da comunicação, nomeadamente as perturbações vocais nas quais se verifique necessidade de modificar padrões e comportamentos vocais (reabilitação vocal).

Estes profissionais trabalham em equipa e devem ser procurados também para realizar check-up regulares e desenvolver o potencial não explorado da sua voz (habilitação vocal), especialmente por pessoas que utilizam a voz nas suas atividades profissionais diárias.

O que pode fazer para promover a saúde vocal?

Verifique se tem algum destes comportamentos:

- Esforçar a sua voz;

- Fumar;

- Falar acima do ruído;

- Falar excessivamente e/ou muito depressa;

- Falar durante a prática de atividade física/desportiva;

- Falar ou sussurrar quando estiver a ficar rouco/a;

- Cantar em esforço ou fora do seu registo confortável;

- Inalar produtos químicos irritantes;

- Permanecer em ambientes secos e poeirentos;

- Comer antes de se deitar, especialmente alimentos de difícil digestão;

- Beber demasiado álcool, café, chá ou bebidas gaseificadas;

- Tossir ou pigarrear.

Considere:

- Diminuir o número de cigarros, se não conseguir deixar de fumar;

- Beber 8-10 copos de água por dia;

- Usar formas alternativas de chamar a atenção, evitando gritar;

- Fazer períodos de repouso vocal, especialmente se fizer um uso intensivo da voz;

- Praticar uma alimentação saudável;

- Elevar a cabeceira da cama enquanto dorme, se sofrer de refluxo;

- Dormir, em média, 7 a 8 h por dia;

- Praticar exercício físico.

Cada um de nós é responsável pela sua saúde, incluindo, naturalmente, a saúde vocal. Se notar alguma alteração na sua voz deverá procurar ajuda junto de profissionais especializados.

Seja cuidadoso e proteja a sua voz!

Texto: Dra. Eugénia Castro, Especialista em Otorrinolaringologia (Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço) e do Professor André Araújo da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala