A coluna cervical é formada por sete vértebras, que vão do tórax à base do crânio. Estas estão separadas por discos intervertebrais cuja função primordial é distribuir o peso e permitir o movimento do pescoço.

A principal causa da cervicalgia é a tensão dos músculos do pescoço, que pode ser provocada por uma postura incorreta, esforços físicos ou pelo stress do dia a dia.

Na verdade, preocupações e situações de stress produzem uma maior contração dos músculos do pescoço. Tal é agravado quando se trabalha muitas horas sem descanso ao computador. Na maioria dos casos, a dor não dura muito tempo, no entanto o melhor é evitá-la.

Os sintomas mais comuns deste tipo de patologia são a dor cervical e a rigidez dos movimentos cervicais, associada muitas vezes aos formigueiros e à diminuição da sensibilidade e da força muscular.

Com frequência, a cervicalgia pode irradiar para os ombros e braços e pode acompanhar-se de sensação de formigueiro, adormecimento ou fraqueza.

O que deve fazer nestes casos?

Evite os movimentos que provocam dor.

Aplique calor terapêutico na zona de dor.

Se a dor é intensa, procure um medicamento para a dor previamente aconselhado por um médico especialista.

Se a sua situação melhorar nos dias seguintes, procure fazer alguns exercícios de fortalecimento e relaxamento da zona do pescoço: Mova a cabeça lentamente para cima e para baixo e de um lado para o outro. Encolha os ombros várias vezes. Coloque uma pequena bola nas costas e aperte-a contra a parede fazendo uma massagem suave.



O que fazer para prevenir a cervicalgia?

- Mude frequentemente de atividade e de posição.

- Alongue o pescoço e os ombros todos os dias. Faça-o também no trabalho.

- No seu local de trabalho, os pés devem estar bem apoiados no chão e deve fazer pausas regulares. O computador deve estar ao nível dos olhos.

- Sente-se com as costas bem apoiadas.

- Tente relaxar todos os dias ao sair do trabalho.

- Faça exercício de forma regular.

- A manutenção de um peso adequado é importante.

- No carro, use o cinto de segurança e coloque o apoio da cabeça a uma altura que o mantenha confortavelmente direito.

- Use uma almofada confortável e adequada que deixe as suas costas direitas se estiver deitado de lado.

- Evite dormir de barriga para baixo.

- Opte por um colchão firme, nem duro nem mole.