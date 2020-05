Os desafios são muitos: estamos mais tempo em casa, muitas vezes sozinhos, fazemos muito menos atividade física e temos mais tempo para comer e a despensa e o frigorífico estão cheios de todo o tipo de alimentos. Será a manutenção da saúde cardiovascular em tempos de pandemia uma missão impossível?

Seguramente que não é tarefa fácil e exige uma razoável dose de força de vontade, mas não é de todo impossível. Para ajudar os nossos leitores nesta difícil missão, aqui vão algumas dicas úteis:

- Mantenha uma rotina: se o seu plano é ficar na cama até tarde e no sofá o resto do dia, então as coisas não vão correr bem. Crie uma lista de atividades para o seu dia: defina uma hora para levantar e programe atividades que lhe preencham o dia, incluindo 5 pequenas refeições diárias e 0 idas ao frigorífico.

- Promova a sua saúde mental: evite pensamentos negativos e depressivos, não passe horas a fio a ver as desgraças na televisão, mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos (por meios digitais ou, se possível e seguro, pessoalmente com distanciamento social), dedique-se a um hobby saudável.

- Evite ter em casa alimentos muito calóricos, especialmente hidratos de carbono. Lembre-se que alimentos como pão, arroz, batatas, massa e fruta são muito ricos em hidratos de carbono e devem ser consumidos com muita moderação, sobretudo se não fizer atividade física regular.

- Programe as refeições: não tem que saber cozinhar nem fazer pratos muito elaborado, mas tem de manter regras quanto à alimentação: 5 pequenas refeições diárias, com variedade de alimentos, quantidades adequadas de proteínas, vitaminas e sais minerais e moderação na ingestão de hidratos de carbono e gorduras.

- Faça uma alimentação variada e equilibrada. Não pode passar o dia sempre a comer a mesma coisa, pois nenhum alimento tem as doses corretas de todos os nutrientes. É importante comer muitos legumes e vegetais e não apenas pizas e hambúrgueres. Beba bastante água e alguns sumos naturais, mas fuja dos refrigerantes e modere o consumo de bebidas alcoólicas.

- Reforce a atividade física. Passar mais tempo em casa não deve ser sinónimo de sedentarismo. Se tem uma passadeira ou bicicleta estática, use-a todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. Se não tem, improvise: caminhe ou corra no terraço, na varanda, na sala. Com um pouco de imaginação, vai ver que consegue arranjar forma de praticar exercício físico em casa. Uma vez que, se não for um doente de muito alto risco, já pode sair de casa para fazer exercício, aproveite essa oportunidade, sempre mantendo o distanciamento social; é natural que nas primeiras caminhadas ou corridas se sinta abaixo de forma, mas se for persistente verá que ao fim de algumas sessões a atividade física se torna mais fácil e aprazível.