Quando pensamos em limpar o nariz, associamos muitas vezes ao acto de assoar apenas quando sentimos mucosidade. Contudo, muitos de nós têm, por norma, o nariz mais seco e talvez nem se lembrem que é necessário assoar.

O ato de assoar, não terá que ser forte e puxar toda a mucosidade ao ponto de todo o corpo “estremecer”, mas algo mais suave que permita retirar algo em excesso ou simplesmente limpar o nariz, mesmo que esteja seco.

Idealmente deveremos assoar todas as manhãs ao acordar

Além de assoar, no nosso processo de limpeza do nariz, deveremos acrescentar, pontualmente ou mais frequentemente, em caso de estado gripal, sinusite ou rinite, em manifestação plena, o jala neti. Esta técnica, consiste na utilização de água morna salina para uma limpeza mais profunda dos seios perinasais.

O jala neti é um “Krya”(técnica de limpeza) do Yoga e do Ayurveda que consiste na limpeza do nariz através de uma solução de água morna com um pouco de sal. Esta água é colocada dentro de um recipiente com uma anatomia específica, a que se deu o nome de lota ou neti pote.

Jala significa água e neti, purificação. O jala neti é portanto uma purificação das cavidades nasais, utilizando a água morna salina para este fim.

Estados gripais resultantes de alterações climatéricas, sinusites e rinites que se refletem na inflamação da mucosa nasal ou seios nasais, assim como das enxaquecas derivadas destes estados, beneficiam muito deste tratamento de limpeza e purificação.

Segundo o Ayurveda, esta prática poderá até ter um efeito calmante sobre o cérebro, assim como uma clareza mental. Isto acontece porque as toxinas deixadas pela mucosidade, assim como o excesso deste muco são removidos.

Também a percepção dos sentidos é accionada assim como se gera uma maior tranquilidade emocional.

O jala neti mantém saudáveis os mecanismos de secreção e drenagem dos ouvidos, nariz e garganta. Este método de purificação promove ainda o equilíbrio entre as narinas e todo o sistema nervoso central.

Esta prática, em casos de sinusite, rinite e estados gripais, poderá ou deverá ser feita, de manhã, até 3 vezes por semana. Contudo, contra indicada para pessoas que sofrem de hemorragias nasais frequentes.

Como fazer o Jala Neti?

Idealmente esta prática deverá ser feita num local onde possa assoar o nariz à vontade, após o procedimento. Colocar no lota um pouco de sal , usando, como medida, uma colher pequena e rasa (de café) com aproximadamente 200ml de água morna.

Deverá ficar em pé, com o tronco ligeiramente inclinado para a frente e inclinando a cabeça para o lado direito.

Abra a boca (por onde vai respirar durante este processo de limpeza) ao mesmo tempo que deve “fechar” a garganta, evitando assim que a água desça e que naturalmente saia pela outra narina.

Coloque o bico do recipiente na narina esquerda e incline-o, permitindo que a água entre por uma narina e saia pela outra. A passagem da água deverá ser natural e sem esforço. Contudo, se tiver os seios nasais muito obstruídos com mais mucosidade, notará alguma resistência na passagem da água. Ainda assim, não desista. Tente na outra narina e repita a operação.

Quando a água chegar a metade do lota, retire o recipiente do nariz, endireite a cabeça e deixe a água escorrer pelas narinas para fora. Remova o muco assoando suavemente. De seguida, vire a cabeça para o lado oposto e repita o mesmo procedimento.

Depois de fazer a limpeza, em ambas as narinas, fique de pé com o corpo inclinado para a frente, assoe com vigor, mas sem forçar demasiado, virando a cabeça em todas as direcções, até sentir que a água e o muco saíram completamente.

Para assegurar que secou totalmente, tape a narina direita com o polegar e inspire pela esquerda. De seguida, destape a narina direita, tape a esquerda e expire com vigor pela narina direita. Faça o mesmo do outro lado, alternando algumas vezes este movimento até sentir que a água e o muco foram totalmente removidos.

Se a água estiver pouco salgada, poderá causar alguma dor durante a limpeza e se estiver demasiado salgada, poderá gerar ardor na mucosa nasal. Vá ajustando.

