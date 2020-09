Relativamente aos animais domésticos, a evidência científica disponível aponta para que a exposição a epitélio de gato possa ter um papel no agravamento da dermatite atópica. Contudo, tal não se verificará com o contacto com cães que, de acordo com alguns estudos, pode ter até um efeito protetor. Traduzindo: peles atópicas “gostam” de cães, mas não de gatos.

No que diz respeito à exposição solar, a mesma pode ser benéfica para a dermatite atópica, uma vez que a radiação solar em quantidades moderadas tem efeito anti-inflamatório. No entanto, a mesma deverá ocorrer em horário recomendável e com a devida proteção solar, porque se a dose de radiação for excessiva poderá ter efeitos nefastos.

Estes são exemplos de fatores cujo controlo pode minimizar os sintomas da dermatite atópica; porém, há outras medidas não farmacológicas que podem ser relevantes, dependendo de fatores individuais que devem ser devidamente considerados.

E quando todas estas e outras medidas são seguidas e os sintomas persistem? Nesses casos, há indicação para intervenção farmacológica, mediante avaliação e acompanhamento médico. Pode estar indicado o uso de anti sépticos ou antibióticos, caso existam sinais de sobreinfeção (a maior permeabilidade da barreira cutânea pode facilitar a entrada de bactérias) ou, mais frequentemente, de cremes ou pomadas com efeito anti-inflamatório: corticóides e inibidores da calcineurina. Os corticóides tópicos de potência baixa ou moderada são frequentemente a primeira escolha de tratamento, porém devem ser sempre utilizados por curtos períodos - porque o seu uso exagerado leva a efeitos adversos indesejáveis, como a atrofia da pele. Por outro lado, os inibidores da calcineurina tópicos, para além de um nome bem mais complexo, têm a vantagem de poderem ser usados durante mais tempo sem induzir atrofia cutânea, o que é bastante útil para lesões com inflamação mais persistente.

Para além da “estratégia de crise”, isto é, do tratamento das lesões de eczema ativas com anti inflamatórios tópicos, em casos de recorrência faz sentido uma abordagem terapêutica proactiva, isto é, a aplicação de tópicos anti inflamatórios (normalmente os tais inibidores da calcineurina) nas áreas habitualmente afetadas, com frequência inferior à de tratamento, durante um período mais prolongado, de forma a manter a inflamação controlada ainda antes de se manifestar, prevenindo o despoletar dos sintomas de agudização.

Por fim, caso a sintomatologia não esteja adequadamente controlada com tratamento tópico, o passo seguinte será a terapêutica sistémica (comprimidos ou injeções). Os fármacos empiricamente mais tentados para o prurido são os anti-histamínicos (que “neutralizam” a histamina, cuja libertação induz prurido). Ora acontece que a histamina não parece desempenhar um papel importante na dermatite atópica. A evidência científica disponível não demonstra eficácia significativa dos anti-histamínicos no prurido da dermatite atópica - na maioria dos estudos, a melhoria ocorre mais pelo efeito sedativo (com sono mais pesado coça-se menos) do que por efeito antipruriginoso. Tratando-se de medicamentos seguros e habitualmente bem tolerados, será lícito tentá-los - mas se não se obtiver grande alívio, está explicado o motivo.

Existem, contudo, outros tratamentos para a dermatite atópica moderada a grave, com melhores resultados, dado que através da sua ação imunossupressora ou imunomoduladora (trocando por miúdos, “acalmando” os soldados que fazem a inflamação) vão permitir, na maioria dos casos refratários, minimizar os sintomas quando as restantes terapêuticas falharam. Em nome da qualidade de vida de quem vive com dermatite atópica.

Um artigo da médica Ana Brasileiro, especialista em Dermatologia.