Como lidam os portugueses com a dor? Estudo traça perfil e destaca o papel do farmacêutico

A dor é uma das razões que leva os portugueses à farmácia. Mas como é que a população lida com este desconforto? Quais são as dores mais comuns? E qual o papel do farmacêutico na escolha do tratamento? Um estudo realizado pela Spirituc – Investigação Aplicada em parceria com a Bene Farmacêutica ajuda a traçar o retrato atual.

Entre abril e setembro de 2024, foram recolhidas 1.586 fichas de clientes que se dirigiram a 100 farmácias em Portugal Continental, Açores e Madeira com o objetivo de adquirir medicação para a dor — para si ou para terceiros. O estudo, de base quantitativa, foi conduzido diretamente pelos farmacêuticos, através de um questionário com 12 perguntas.

O que mais dói aos portugueses?

Os resultados do estudo revelaram que as principais queixas que motivaram a ida dos doentes à farmácia foram as dores nas costas e nos joelhos.

Outra conclusão relevante deste estudo, foi que os fatores que mais contribuíram para a escolha da medicação foram a eficácia e a confiança na marca. Os produtos tópicos como o gel em bisnaga e em roll-on, foram as formas farmacêuticas mais escolhidas.

O farmacêutico: conselheiro de primeira linha

O estudo destaca ainda a importância do farmacêutico como figura de proximidade e confiança. Quando confrontados com episódios de dor ligeira, muitos consumidores procuram a orientação do profissional de saúde da farmácia para escolher a opção mais adequada.

Essa orientação é particularmente relevante quando se considera o contexto de uso: há quem procure uma solução prática para aplicar fora de casa, e quem prefira uma opção que permita uma massagem, por exemplo.

