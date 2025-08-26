Como lidam os portugueses com a dor? Estudo traça perfil e destaca o papel do farmacêutico

Bene Farmacêutica
A dor é uma das razões que leva os portugueses à farmácia. Mas como é que a população lida com este desconforto? Quais são as dores mais comuns? E qual o papel do farmacêutico na escolha do tratamento? Um estudo realizado pela Spirituc – Investigação Aplicada em parceria com a Bene Farmacêutica ajuda a traçar o retrato atual.
Entre abril e setembro de 2024, foram recolhidas 1.586 fichas de clientes que se dirigiram a 100 farmácias em Portugal Continental, Açores e Madeira com o objetivo de adquirir medicação para a dor — para si ou para terceiros. O estudo, de base quantitativa, foi conduzido diretamente pelos farmacêuticos, através de um questionário com 12 perguntas.
O que mais dói aos portugueses?
Os resultados do estudo revelaram que as principais queixas que motivaram a ida dos doentes à farmácia foram as dores nas costas e nos joelhos.
Outra conclusão relevante deste estudo, foi que os fatores que mais contribuíram para a escolha da medicação foram a eficácia e a confiança na marca. Os produtos tópicos como o gel em bisnaga e em roll-on, foram as formas farmacêuticas mais escolhidas.
O farmacêutico: conselheiro de primeira linha
O estudo destaca ainda a importância do farmacêutico como figura de proximidade e confiança. Quando confrontados com episódios de dor ligeira, muitos consumidores procuram a orientação do profissional de saúde da farmácia para escolher a opção mais adequada.
Essa orientação é particularmente relevante quando se considera o contexto de uso: há quem procure uma solução prática para aplicar fora de casa, e quem prefira uma opção que permita uma massagem, por exemplo.
Mesmo uma dor ligeira pode afetar o seu dia a dia. O ib-u-ron® gel mentol, disponível em bisnaga e em roll-on, contém 50 mg/g de ibuprofeno em gel e está indicado em uso cutâneo em adultos e crianças com mais de 12 anos. A sua ação permite aliviar a dor e a inflamação ligeira de forma localizada, sendo útil após situações como pequenas contusões, distensões, torcicolo, contraturas, dor nas costas ou entorses ligeiras.
A versão em roll-on oferece uma aplicação limpa e prática — ideal para quem está em movimento. Já a bisnaga adapta-se ao uso em casa, permitindo a aplicação com massagem.
ib-u-ron® gel mentol e ib-u-ron® gel mentol roll-on contêm 50 mg/g de ibuprofeno em gel e estão indicados em uso cutâneo em adultos e crianças >12 anos, no alívio local da dor e inflamação ligeira, após situações pós-traumáticas, pequenas contusões, distensões, torcicolo ou outras contraturas, dor nas costas e entorses ligeiras. Estão contraindicados em doentes com queimadura solar na área afetada, alergia ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente, ou história de reações alérgicas causadas pelo ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroides, últimos 3 meses de gravidez. É necessária precaução em feridas abertas, mucosas ou pele eczematosa, evitar o contacto com os olhos e a exposição solar. Se os sintomas persistirem por mais de 7 dias deve consultar o seu médico. O tratamento deve ser descontinuado após o aparecimento de reações adversas cutâneas graves. Medicamentos não sujeitos a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Titular da AIM bene farmacêutica, Lda. - Avenida D. João II, Ed. Atlantis, nº 44 C, 1º, 1990-095 Lisboa, Tel: 211 914 455 Fax: 210 967 419 Número Único de Pessoa Colectiva e Cons. Reg. Com. de Lisboa: 508735696 Capital Social: 500. 000 Euros. Referências bibliográficas: 1. Resumo das Características do Medicamento ib-u-ron® gel mentol, agosto 2024 e ib-u-ron® gel mentol roll-on, agosto 2024. 2. Estudo de Mercado, Estudo Comportamental nova apresentação roll-on ib-u-ron®, Spirituc, novembro 2024. BENE-0525-107-PR
