A prática de desporto promove o desenvolvimento intelectual, como também o bem-estar físico e psicológico. É essencial manter uma atividade física regular, porque são inúmeros os seus benefícios.

O desporto tem um papel social relevante, ao reunir pessoas com diferentes origens e crenças, o que desempenha um papel fundamental no processo de formação e socialização de cada um. Por outro lado, praticar atividade física estimula a autoestima.

No entanto, durante a prática desportiva podem surgir vários tipos de situações de desconforto físico. As dores musculares são as mais frequentes e ocorrem devido a um esforço muscular extremo, seja pela intensidade ou pela duração do exercício. Podem surgir no próprio dia ou até 48 horas após o exercício. Além do tipo de treino, as dores musculares também dependem da idade, do descanso e do metabolismo de cada indivíduo.

A dor muscular está frequentemente relacionada com a tensão muscular, uso excessivo do músculo, lesão ou utilização incomum ou inadequada.

Porém, não é necessário praticar exercício físico para sentir este tipo de dores. A tensão, o stress, as pequenas lesões ou mesmo o uso excessivo da força muscular também contribuem para o seu aparecimento.

Prevenir dores musculares

O corpo humano possui cerca de 650 músculos e mais de 360 superfícies articulares. Qualquer músculo e articulação podem ser foco de dor. A dor muscular é comum e pode envolver mais do que um músculo, assim como ligamentos, tendões e tecidos que ligam os músculos aos ossos.

Fazer uma correta hidratação e alimentação ajuda a diminuir o risco de dores musculares, assim como a adopção de comportamentos preventivos como o aumento gradual do esforço na prática da atividade física.

É fundamental adequar o esforço da atividade física às capacidades de cada um.

O calçado desportivo é outra componente importante. Escolher calçado adequado ao tipo do pé é o passo inicial para potencializar a biomecânica individual, oferecendo suporte e estabilidade o que diminui o risco de queda, lesão, má postura e desenvolvimento de dores musculares.

A alimentação é também um fator importante. Uma alimentação incorreta, com uma dieta rica em gordura e açúcar, dificulta a recuperação do corpo e aumenta os riscos de lesão e dores musculares.

Como aliviar dores musculares?

As dores musculares resultantes de esforço excessivo e trauma respondem bem a compressas frias e quentes, massagens e diminuição temporária das atividades ou repouso. A utilização de produtos de ação rápida pode acelerar a recuperação. Siga estas sugestões:

- No caso de ter dores musculares de baixa intensidade, repouse as áreas corporais afetadas;

- Aplique gelo para aliviar a dor, assim como a reduzir uma eventual inflamação;

- Faça massagens, uma vez que estas dores têm origem na degradação das fibras musculares e na libertação natural de enzimas inflamatórias;

- Aplique calor, porque também o calor pode ajudar a atenuar as dores musculares, uma vez que relaxa o músculo;

- Quando o repouso, gelo ou calor se tornam insuficientes para aliviar as dores musculares, procure medicação ajustada ao seu corpo com supervisão médica.