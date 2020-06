O desenvolvimento de novas técnicas anestésicas, permitem uma redução muito significativa da dor pós-operatória, permitindo ao doente ter autocontrolo da medicação analgésica através de bombas de infusão, melhorando o conforto e as queixas associadas mesmo em procedimentos mais agressivos. Desta forma, o doente pode levantar-se e caminhar em menos de 24h após a sua cirurgia, permitindo uma melhor recuperação.

- Cirurgias mais rápidas e mais seguras

A introdução de aparelhos mais sofisticados, permitiu ainda diminuir a complexidade de alguns procedimentos cirúrgicos, reduzindo o tempo operatório para menos de metade, comparativamente com a realidade de acerca de 20 anos atras. Atualmente, é possível operar uma Hérnia discal por uma via de abordagem minimamente invasiva, com um tempo cirúrgico inferior a 1 hora e o doente ter alta para casa no mesmo dia.

Menores tempos cirúrgicos, associados a vias de abordagem mais direcionadas e de menores dimensões, diminuem a exposição a bactérias reduzindo o risco de complicações associadas.

- Melhor visualização, menor risco cirúrgico

Atualmente, um cirurgião de coluna tem ao seu dispor inúmeros instrumentos que o podem auxiliar no tratamento de doentes com patologias graves da coluna vertebral, reduzindo a taxa de complicações graves. O uso de microscópios com enorme poder de ampliação de imagem permitem melhorar a capacidade de visualização do campo cirúrgico, havendo uma melhor perceção das estruturas que se encontram atingidas como a medula ou raízes nervosas, melhorando a capacidade do cirurgião para tratar patologias graves da coluna vertebral como tumores, estenoses canalares com um menor risco de lesão neurológica.

- Cirurgia por Neuro-Navegação – um passo de gigante na colocação de implantes da coluna com segurança máxima

Embora apenas esteja disponível em alguns centros em Portugal, a neuronavegação permite uma melhoria significativa na capacidade de posicionamento de implantes. Este dispositivo consiste na utilização de uma TAC intraoperatória que permite colocar parafusos e implantes em tempo real com auxilio de antenas e instrumentos assistidos por meios informáticos avançados de aquisição de imagem. Esta tecnologia permite não só melhorar a eficácia cirúrgica (uma vez que o posicionamento de implantes em trajetórias ideias melhora a capacidade biomecânica da cirurgia realizada), como também diminuir a taxa de complicações associadas. Com uso desta tecnologia há uma redução muito significativa no numero de parafusos colocados fora do seu trajeto ideal, sendo a taxa de revisão cirúrgica por mau posicionamento de implantes reduzida para percentagens muito próximas dos 0%. Por todas estas razões, a neuronavegação permite melhorar a segurança e eficácia no posicionamento de implantes, sendo um dispositivo fundamental em casos de cirurgias mais complexas como correção de deformidades ou revisões cirúrgicas.

- Robótica em cirurgia de coluna – o futuro está a chegar

Apesar da cirurgia robótica já existir noutras áreas cirúrgicas, a robótica aplicada à cirurgia da coluna vertebral apenas começa a dar agora os seus primeiros passos. Os equipamentos hoje existentes em raríssimos hospitais a nível mundial (ainda não existe na Europa) implicam ainda o auxilio do cirurgião para o correto posicionamento de implantes, mas o seu desenvolvimento poderá permitir no futuro a aplicação completamente autónoma de implantes, podendo reduzir ainda mais a taxa de complicações associada a erros humanos.

Estão ainda em fase de desenvolvimento equipamentos robóticos manuseados à distancia por cirurgiões, funcionando como uma extensão dos braços humanos com enorme precisão.

Um artigo do médico Luís Teixeira, cirurgião da coluna e diretor do Spine Center.