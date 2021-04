O mieloma é uma doença dos plasmócitos, a forma ativada de linfócitos do tipo B, a que produz anticorpos. O mieloma não tem causa conhecida.

É mais frequente depois dos 60 anos de idade, mas pode aparecer em pessoas mais novas. Tem uma ligeira “preferência” pelo sexo masculino. É mais frequente em descendentes de negros. É mais provável ter um mieloma quando se tem um irmão, progenitor ou filho com esta doença. Na maioria dos casos de mieloma, a doença é precedida por uma situação de produção anormal de anticorpos de uma só linhagem celular – por isso denominados monoclonais – a que se chama MGUS. As pessoas com esta alteração laboratorial devem ser seguidas, mas não tratadas. Nem todas as pessoas com MGUS, longe disso, desenvolvem mieloma.

Não é frequente

O mieloma não é frequente. A incidência em Portugal poderá rondar os 7,5 a 8 /100.000, mais alta do que os 4/ 100.000 referidos para países idênticos. Em Portugal devem surgir cerca de 300 a 400 casos novos por ano, pelo menos, com indicação clara para tratamento.

O cálculo não é fácil, já que nem todos os doentes têm indicação para iniciar tratamento imediato e as estatísticas disponíveis não distinguem mieloma “sintomático” – o que tem de ser tratado - de mieloma “indolente” – cujo tratamento deve ser adiado. Por outro lado, não é de excluir que alguns doentes tenham iniciado terapêutica mais cedo do que outros devido a decisão médica. O número total de doentes com mieloma que visitam os nossos serviços de saúde em cada ano deve rondar os 3.000.

Dados de 2018 apontavam para que o custo direto anual com mieloma fosse de 61 milhões de euros. A fatia maior dos gastos foi com medicamentos. Mas estes medicamentos, cuja qualidade e quantidade tem vindo a aumentar e melhorar, permitiram que uma doença com menos de dois anos de probabilidade de sobrevivência há 40 anos atrás, nos casos mais graves, tenha hoje uma mediana de probabilidade de sobrevivência acima dos 7 anos. Infelizmente ainda há doentes que morrem pouco depois do diagnóstico, como há um número crescente de doentes que vivem mais de 20 anos com esta patologia.

A sobrevivência dos doentes com mieloma está dependente do tratamento, mas também de fatores intrínsecos da doença, como sejam as alterações no código genético das células doentes. Existem sistemas de estadiamento que usam marcadores para determinar o “tamanho” da doença, sendo certo que doentes com menos doença, em estádio 1, poderão ter maior duração de sobrevivência do que doentes em estádio 3, o mais avançado. Daí que seja importante não esquecer a possibilidade de estarmos perante um doente com mieloma quando este, em particular se tiver mais de 55 anos, nos surge com dores ósseas persistentes, na coluna em particular, ou com infeções de repetição ou, ainda, com cansaço e anemia não imediatamente explicável. É preciso que se pense em mieloma para o diagnosticar.

Segredo do crescente sucesso no tratamento

O segredo do crescente sucesso no tratamento do mieloma deve-se a vários fatores de que realço dois. Em primeiro lugar, os medicamentos, dos citotóxicos convencionais evoluímos para agentes promotores da morte natural das células – a apoptose - e imunomoduladores, até chegarmos à imunoterapia com anticorpos dirigidos para os plasmócitos – os mab - e, daqui a poucos anos, estaremos a usar tratamentos com células modificadas.

Em segundo lugar, o modelo de tratamento do mieloma múltiplo que é agora de longa duração e continuidade. Tudo deve ser feito para que o tratamento prossiga por tanto tempo quanto possível, sem interrupções.

Face à pandemia de COVID-19, estando em presença de doentes com resposta imunitária porventura diminuída, há quem pergunte se a vacinação se justifica. A resposta é simples. SIM! Todos os doentes com mieloma, com ou sem tratamento, sob ou fora de tratamento, até mesmo aqueles que ainda só tenham o quadro precursor de mieloma, a MGUS, devem ser vacinados e sem que o tratamento seja interrompido. A vacinação faz parte do tratamento do mieloma e é outro fator importante para garantir sobrevivências longas.

Um artigo do médico Fernando Leal da Costa, Diretor do Departamento de Hematologia e Responsável pela Clínica do Mieloma do IPO de Lisboa.