A saúde oral tem um extenso impacto no corpo humano, sendo determinante para o bem-estar de cada pessoa. Neste sentido, a atividade física não é exceção e é também fortemente impactada pela saúde dos dentes e da boca.

"É importante compreender que a influência da saúde oral vai além da componente estética da boca ou dos dentes. A própria atividade física está dependente da saúde da nossa cavidade oral e não falamos apenas de atletas de alta competição: mesmo quando se vai ao ginásio ou se pratica um desporto escolar, devemos ter em atenção a condição dos nossos dentes, a proteção da nossa boca, e tantos outros fatores sobre os quais se calhar nunca pensámos", alerta Ricardo Almeida, médico dentista e diretor clínico da Malo Clinic em Lisboa.

Conheça cinco motivos pelos quais se deve ter atenção à saúde oral quando se pratica desporto:

1. A má oclusão está relacionada com vários problemas

Quando existe má oclusão dos dentes significa que estes não se encaixam corretamente. Desta forma, quando se exerce pressão sobre as arcadas dos dentes durante a prática desportiva, estas não são pressionadas da mesma forma e podem ocorrer fraturas nos dentes. Para além disto, a má oclusão também está relacionada com problemas posturais, má distribuição da força dos membros inferiores, problemas respiratórios, entre outros, que sem dúvida vão influenciar a atividade física.

2. Infeções que começam na boca podem dar origem a outras infeções

Bactérias provenientes da boca podem entrar na corrente sanguínea, alastrar-se e alojar-se noutros órgãos como o coração e os pulmões, dando origem a problemas cardiovasculares e respiratórios. Além disso, estas bactérias também se podem alojar nas articulações, aumentando o risco de lesão e dificultando a recuperação de quem pratica desporto.

3. Os protetores protegem mais que somente a boca

Os protetores bucais são não só importantes para precisamente proteger a boca aquando da prática desportiva, mas também para prevenir traumas na mandíbula e no crânio. A mandíbula encontra-se por debaixo da base do crânio e quando aplicada força excessiva, de baixo para cima, podem ser causados traumatismos não só ao nível da própria, como na parte do crânio onde esta se articula. Para além disto, é importante que estes protetores bucais sejam feitos pelo médico dentista à medida de cada pessoa, de forma a cumprirem corretamente o seu propósito.

4. Barras e bebidas energéticas são ricos em hidratos de carbono e açúcares

É comum que os praticantes de desporto consumam alimentos como barras ou bebidas energéticas. Estes alimentos são na sua maioria ricos em hidratos de carbono e açúcares, o que os torna grandes responsáveis pelo aparecimento de cáries e pela erosão dos dentes.

5. Durante a prática desportiva a saliva altera-se

Durante a atividade física, dá-se uma diminuição do fluxo de saliva e a boca fica mais seca, o que acaba por tornar a saliva mais alcalina (menos ácida). Neste sentido, a composição química da saliva vai contribuir para o desenvolvimento de tártaro, devendo quem pratica desporto estar mais atento e ir a consultas de higiene oral e destartarização regularmente.