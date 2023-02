Chegou a hora de aproveitar as melhores promoções deste inverno. As Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com dezenas de descontos exclusivos em produtos para toda a família.

Por serem um local com uma oferta muito variada, as Farmácias Portuguesas são um dos melhores locais para encontrar o que procura quando se fala de produtos de beleza e bem-estar. Para além disso, possuem uma vasta experiência no aconselhamento junto do consumidor.

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

De facto, as Farmácias Portuguesas são um ponto de referência, com especialistas formados e capacitados para aconselharem de forma profissional os melhores cuidados para si e para toda a família.

Procure nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional para cumprir os seus objetivos em 2023 - ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda.

Esta campanha promocional termina a 28 de fevereiro.

Veja 10 sugestões para si e para toda a família

Eucerin

Ter a pele seca é uma condição bastante comum que representa uma boa parte das visitas a dermatologistas.

Dependendo da sua secura, a pele pode variar entre um estado duro e áspero a sensações de irritação, descamação, aparecimento de manchas ou vermelhidão. Em casos extremos, a pele pode ser patologicamente seca (Xerose). Invista num produto da gama Eucerin®, como o PH5 ou Urea Repair.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 5 euros através do Cartão Saúda.

Avène Solares e Rosto

Sabia que também deve usar protetor solar nos meses de inverno? Avène® Solares contém 3 linhas protetoras, reparadoras solares e pós-solares para todo o tipo de pele, inclusive a mais sensível.

E se não usar estes produtos já este inverno, já fica com stock para o verão.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 4 euros através do Cartão Saúda.

Letibalm

A gama Repair da Letibalm® acalma, regenera e repara os lábios secos e gretados, assim como as irritações causadas pelo assoar, com a sua ação reparadora intensa, emoliente, hidratante e protetora.

Nutre a pele reduzindo o repuxamento e as gretas dos lábios e protege das agressões externas. É ideal para o frio deste inverno.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2,5 euros através do Cartão Saúda.

Neutrogena

O Creme de Mãos Concentrado com Perfume da NEUTROGENA® hidrata e ajuda a reparar as mãos secas. De facto, promove um alívio imediato e duradouro mesmo nas mãos mais secas e gretadas.

Uma pequena quantidade desta fórmula rica em glicerina protege as mãos e, mesmo nas condições mais adversas, as mãos ficam visivelmente mais suaves e macias.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.

Clearblue

Nenhuma outra marca é tão precisa: Clearblue é a marca mundial nº. 1 em vendas de testes de gravidez e de ovulação.

Os testes Clearblue podem ajudá-la a encontrar as respostas que procura ao fornecerem resultados claros com precisão e comodidade. A gama de produtos atual inclui testes de gravidez, testes de ovulação e o Monitor de fertilidade Clearblue.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Aveeno Baby

Aveeno Baby tem uma gama de produtos para pele do bebé elaborados com ingredientes de origem natural para ajudar a acalmar a pele sensível do seu bebé.

As Toalhitas AVEENO® Baby Daily Care, com extrato de aveia e aloé, limpam suavemente a pele delicada do bebé e são formulados para ajudar a prevenir a vermelhidão.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 4 euros através do Cartão Saúda.

Nan Optipro

NAN OPTIPRO HM-O 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé.

Contém uma fórmula única, inspirada na investigação do leite materno. Este leite infantil não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.

Mustela

A gama Linimento da Mustela® contém 99% de ingredientes naturais e é enriquecido com azeite extra-virgem, que hidrata e protege a área das fraldas do bebé.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.

Arkoânimo

Arkoânimo® é o suplemento alimentar que ajuda a manter o ânimo positivo, melhora a resistência mental e diminui o cansaço e a fadiga. Mantém o humor positivo, melhora a resistência mental e reduz o cansaço e a fadiga.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Arkocápsulas

Arkocápsulas® é uma gama única de fitoterapia em Portugal. Em Arkocápsulas® pode encontrar todos os benefícios de mais 50 plantas ao mesmo tempo que estas mantêm toda a sua naturalidade.

A gama é variada e é composta por plantas para todas as suas necessidades fisiológicas.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.