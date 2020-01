1. Se já estiver grávida, a pílula do dia seguinte afeta o bebé

Falso - Se a pílula de emergência não for eficaz e a mulher engravidar, o fato de a ter utilizado, não vai perigar o desenvolvimento do feto, nem condicionar complicações para a mulher durante a gravidez. De qualquer forma, a contraceção de emergência não se destina à utilização durante a gravidez e não deve ser tomado por nenhuma mulher em caso de suspeita de gravidez.

2. A contraceção de emergência tem efeitos secundários

Falso - Definitivamente, a contraceção de emergência hormonal não tem efeitos secundários. Pode ter alguns efeitos adversos que são transitórios tais como náuseas. É um verdadeiro mito a ideia de que a CE causa dificuldade em engravidar no futuro, alterações hormonais ou qualquer outro tipo de complicação na vida fértil da mulher.

3. A contraceção de emergência é abortiva

Falso - Não se deve confundir os contracetivos de emergência com o aborto, uma vez que estes não interrompem a gravidez mas atuam antes que esta aconteça, evitando o encontro de um espermatozoide com o óvulo. Quando não há ovulação, não há gravidez. A pílula do dia seguinte atua inibindo e adiando a ovulação. Isto significa que os espermatozoides que cheguem às trompas de Falópio já não conseguirão originar uma gravidez.

É importante recordar que a pílula de emergência não é 100% eficaz pois pode acontecer que toma ocorra já na fase ovulação onde a pílula de emergência não é eficaz ou que a toma mesmo sendo na fase pré-ovulatória não seja eficaz. Se estiver grávida, a contraceção de emergência não irá interromper a sua gravidez. Em resumo, a contraceção de emergência não interrompe a gravidez, não é abortiva.

4. A contraceção de emergência não pode ser tomada mais do que uma vez por ano