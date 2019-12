Usualmente ouvimos falar do colesterol como algo prejudicial à nossa saúde. Neste vídeo a Prof. Teresa explica a influência do colesterol no nosso organismo. Explica o valor do colesterol total e a influência do valor do bom (HDL) e do mau (LDL) colesterol na nossa saúde.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.