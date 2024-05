Quando se trata de saúde e bem-estar, há sempre algo em que podemos melhorar. Embora não seja fácil corrigir os hábitos que sabemos que não são bons para nós, não há como negar que, quando se trata de saúde e bem-estar vale sempre a pena o esforço.

Confira alguns dos maus hábitos que podem estar a impedi-lo de alcançar os seus objetivos.

Dietas radicais

Este pode parecer óbvio, mas é dos maus hábitos mais comuns. Se acha que restringir-se ao mínimo de calorias diárias possíveis o deixará mais saudável, desengane-se. Não existe nenhum método ou dieta milagrosa para perder peso rapidamente de forma saudável e sustentável.

Se deseja obter resultados duradouros precisa de fazer uma alimentação em que esteja em déficit calórico, mas que forneça ao corpo todos os nutrientes de que ele precisa, mantendo-o feliz e saudável. Não há nada de errado em querer ficar mais magro e em forma, mas lembre-se que uma abordagem lenta e constante é mais eficaz.

Negligenciar o sono

Dormir é crucial para manter um peso saudável, uma mente sã e um bom desempenho. A maioria dos especialistas conclui que dormir as horas suficientes e com boa qualidade pode ser tão importante para a saúde e o bem-estar quanto a nutrição e a prática de exercício físico.

Se não anda a priorizar o sono, estabeleça metas para se deitar um pouco mais cedo, por exemplo. Uma hora de sono extra pode ser exatamente o que precisa para se sentir melhor.

Exercitar-se com o foco errado

Não há como negar que a prática de exercício físico pode ser benéfica para o corpo e pode ajudá-lo a ficar mais saudável e em forma. No entanto, se considera que o exercício por si só vai compensar uma má alimentação, desengane-se. Para muitas pessoas, a comida não se trata apenas de uma recompensa, mas também pode servir como atenuador de stress.

O que ingere é talvez mais importante do que a rotina de exercícios quando se está no processo de querer ser mais saudável, pelo que estabelecer uma relação saudável com a comida será crucial para ajudá-lo a atingir os seus objetivos.

Concentre-se em abastecer o corpo com alimentos nutritivos que irão alimentá-lo durante os treinos e, assim, estará no caminho certo para uma vida mais saudável.

Estar sempre a trabalhar

Se é workaholic, é provável que se sinta sempre stressado e o stress é das piores coisas para o corpo e a saúde no geral. A ativação a longo prazo do sistema de resposta ao stress do corpo juntamente com a exposição prolongada ao cortisol e a outras hormonas do stress, pode colocá-lo em risco para alguns problemas de saúde, como problemas digestivos, ansiedade, dores de cabeça, depressão, problemas de sono, aumento de peso, problemas de memória e concentração, hipertensão arterial, doenças cardíacas e AVC.

Pode ser difícil encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas esse equilíbrio deve ser uma prioridade para uma vida mais saudável.

Rotular a comida

Rotular os alimentos como “bons” ou “maus” pode impedir que desenvolva uma mentalidade e uma relação saudável com a comida. Todos os alimentos com moderação podem fazer parte de uma dieta variada e eliminar esses rótulos pode ajudá-lo a melhorar a sua relação com os alimentos.

Olhe para os alimentos como uma fonte de nutrientes para o corpo. Tente eliminar a ligação emocional que tem com a comida e concentre-se em fazer uma dieta variada e rica em nutrientes. Assim, a dieta será muito mais sustentável e terá mais probabilidade de prosseguir com essa mudança de estilo de vida por mais tempo.

Concluindo

Muitas pessoas consideram que a única forma de ser mais saudável é adotando uma abordagem de tudo ou nada, mas isso nem sempre corresponde à verdade. A mentalidade do tudo ou nada é o que leva muitas vezes ao fracasso.

O que efetivamente funciona é fazer pequenas mudanças no estilo de vida e formar bons hábitos duradouros. Cortar os maus hábitos e substituí-los por outros mais saudáveis poderá ajudá-lo a conseguir manter essas mudanças a longo prazo, a alcançar o seu objetivo final, ser mais feliz e saudável.