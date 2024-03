Com mudanças na trajetória da vida, surgem oportunidades para revitalizar as nossas jornadas e estabelecer metas em direção a um futuro mais equilibrado. Entre os propósitos mais comuns, destacam-se a busca pelo bem-estar físico e a adoção de estilos de vida mais saudáveis. Aproveitar este momento de renovação não simboliza apenas a promessa de novas oportunidades, mas também proporciona uma realidade propícia para uma transformação positiva.

São muitos aqueles que procuram um ímpeto renovado e a oportunidade de deixar para trás maus hábitos que podem ter-se acumulado ao longo do tempo. A procura por um peso saudável não deve ser vista como uma mera questão estética, mas como um compromisso duradouro com a nossa saúde física e mental.

Adotar hábitos alimentares equilibrados é um passo crucial neste caminho. A escolha de alimentos nutritivos e porções controladas não só impactam positivamente o peso, mas também promovem a saúde geral do organismo. A inclusão de uma variedade de frutas e vegetais, proteínas e gramíneas ou grãos integrais na dieta diária, fornece os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo.

O exercício regular é outro componente fundamental para atingir um peso saudável e manter um estilo de vida equilibrado. É importante explorar diferentes atividades físicas e encontrar aquelas que são mais agradáveis e sustentáveis a longo prazo. Sejam caminhadas, corridas ou musculação, a prática consistente fortalece não só os músculos, mas também a resistência mental.

A consciência da importância do sono na regulação do peso e da saúde em geral tem crescido nos últimos anos. Aproveitar esta mudança para estabelecer uma rotina de sono regular e garantir horas suficientes de descanso é uma decisão valiosa. Dormir as horas de sono recomendadas não só contribui para a recuperação física, mas também desempenha um papel crucial na regulação hormonal, incluindo as hormonas relacionadas ao apetite.

Além disso, a gestão do stress é fundamental para alcançar um estilo de vida saudável. Este pode ser o momento para explorar práticas de relaxamento, como meditação e mindfulness, uma vez que o stress crónico pode levar a escolhas alimentares inadequadas e comportamentos prejudiciais à saúde, prejudicando os esforços para atingir e manter um peso saudável.

Em resumo, é fundamental reavaliar os nossos hábitos, estabelecer metas saudáveis e adotar estilos de vida que promovam o equilíbrio e o bem-estar. Ao focar na alimentação equilibrada, exercício regular, sono adequado e gestão do stress, podemos não só atingir um peso saudável, mas também cultivar uma qualidade de vida duradoura. Vamos aproveitar para investir na nossa saúde e trilhar o caminho para um futuro mais saudável e feliz.

Um artigo de Maria Eduarda Comenda, médica responsável pela consulta de Obesidade da Clínica Fisiogaspar em Lisboa. Investigadora e prescritora do método PronoKal.