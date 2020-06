Ao vinho não lhe podemos subtrair toda a carga cultural que traz consigo, assim como as suas características de bebida social e, convenhamos, com um glamour muito próprio. O vinho faz o casamento perfeito com a mesa e marca a identidade de muitas regiões. Em suma, é uma bebida, por excelência, associada à convivialidade e à gastronomia.

É, igualmente, uma bebida alcoólica e é nessa vertente que aqui a vamos abordar. Antes de mais, aquilo que todos sabemos, o consumo de vinho deve fazer-se com moderação, não apenas devido ao álcool, mas também por poder conter açúcares. É, assim, uma bebida que não está, naturalmente, isenta de calorias.

Uma parte substancial do valor energético do vinho advém do álcool, compartilhando com o açúcar residual das uvas. Assim, vinhos doces e com um teor alcoólico elevado, como o Porto, revelam-se mais calóricos do que, por exemplo, um Verde Branco.