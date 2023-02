A NADH (Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) + Hidrogénio H) é uma coenzima, que desempenha um papel no processo químico que gera a energia. Quanto mais NADH a célula possuir, mais energia produz, apresentando um papel muito importante na respiração celular.

Quanto mais NADH estiver disponível para a célula, mais ela poderá desempenhar as suas funções, com melhor qualidade e, desta forma, mais longa será a sua vida. O código genético de todas as células localiza-se no nosso ADN. O ADN pode ser lesado se for exposto a algumas condições agressivas, como as radiações UV, certos antibióticos, anti-inflamatórios, entre outros. Se o nosso DNA for atacado e consequentemente danificado por uma ou mais substância, o nosso material genético pode ser alterado.

A replicação de ADN danificado pode causar mutações na divisão celular. Modificações genéticas são as bases bioquímicas para um grande número de doenças crónico-degenerativas tais como o cancro, a artrite reumatoide, a imunodeficiência, entre outras. Assim sendo é fundamental proteger o nosso material genético contra todos os tipos de agressões que possam modificar a sua essência, para que se possa garantir a pureza da reprodução.

Para evitar as consequências, que podem vir a ser fatais, dos danos ao ADN, as células dos mamíferos, principalmente do Homem, desenvolveram um sistema de proteção que é capaz de reparar certos danos do material genético e que para ser eficaz, necessita da participação efetiva da coenzima NADH.

Estudos demonstram que a NADH pode ter efeitos efetivos em diferentes situações, tais como:

- Redução dos sintomas de depressão, tais como falta de iniciativa e concentração, redução da capacidade de trabalho, perda da líbido e ansiedade;

- Função antioxidante contra os radicais livres associados ao cancro, doença coronária, diabetes, desordens neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer e outras doenças autoimunes;

- Melhora as funções da memória, fluência verbal e perceção visual nos casos de doença de Alzheimer e nos sintomas da doença de Parkinson;

- Proteção do fígado no que diz respeito ao consumo de álcool;

- Diminuição dos níveis de colesterol e de tensão arterial;

- Reforço do sistema imunitário.

Em suma, o NADH é a coenzima mais importante do nosso organismo, responsável pelo desenvolvimento celular e produção de energia a partir dos alimentos. É também um dos principais transportadores de eletrões no processo de produção de energia nas células e um importante antioxidante.

A NADH pode ser encontrada em fontes alimentares, como peixes, aves, carne bovina e produtos fermentados ou sob a forma de suplementação.

Um artigo de Ariana Botelho, Enfermeira da Clínica Pilares da Saúde.