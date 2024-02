Há muito que ouvimos falar sobre a importância de termos uma alimentação que promova a nossa saúde. E a sustentabilidade tem vindo a tornar-se uma preocupação cada vez mais presente no dia a dia de muitas famílias nas últimas décadas, devido ao impacto ambiental do nosso modo de vida.

Preocupações com a sustentabilidade do nosso sistema alimentar são essenciais num contexto de alterações climáticas e crescimento demográfico, sobretudo devido à necessidade de garantir alimentos saudáveis para todos mas também de assegurar a “sobrevivência do planeta”.

Mas será que uma alimentação saudável é sempre sustentável?

Saiba a resposta neste vídeo