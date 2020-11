Não é só através da escolha de bons ingredientes que se conseguem criar cozinhados saborosos e saudáveis. Existem outras opções que também os condicionam. A maioria das pessoas nem sequer imagina que o material de que são fabricados os tachos, as panelas, as frigideiras e outros utensílios domésticos que usamos no dia a dia têm um papel importante a este nível. Veja, de seguida, com atenção a lista dos materiais que deve preferir na hora de cozinhar.