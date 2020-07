Atualmente sabe-se que o consumo de gorduras ditas saudáveis são um benefício para a saúde e para a gestão do peso. No entanto, existem alguns tipos de gorduras, como as gorduras transformadas (mais conhecidas por gorduras trans), que não são tão saudáveis e que estão presentes em muitos alimentos disponíveis no mercado.

Neste vídeo a Professora Teresa Branco desmistifica os produtos que contém as gorduras trans e como esta pode estar apresentada nos rótulos.

- Site: http://www.teresabranco.com/

- Facebook

- Email: geral@teresabranco.com

