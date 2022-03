Perder peso de uma forma rápida não podia soar melhor ao ouvido de quem pretende emagrecer. Mas quanto tempo foi preciso para que o peso deixasse de ser normal e passasse a ser excessivo? Salvo algumas situações específicas, o aumento de peso é um processo relativamente lento e gradual. E da mesma forma que não se aumenta de peso da noite para o dia, também não se pode emagrecer do dia para noite.

O corpo humano é feito de hábitos, portanto, o organismo vai criando uma habituação ao peso, não sendo possível obter resultados em poucas semanas. Para que consiga ter o corpo desejado no início do verão, é aconselhado que inicie o tratamento em finais de março, para que todo o procedimento ocorra de forma saudável e progressiva.

Além disto, emagrecer de forma gradual ajuda o corpo a preparar-se para o novo peso. O mais importante nesse processo é associar isso a uma mudança de hábito. Ao emagrecer de forma consistente, seguindo um plano elaborado por um especialista, alterando a alimentação e fazendo exercício físico, há uma mudança na composição corporal, eliminando a gordura enquanto se ganha massa muscular.

Por outro lado, perdas de peso repentinas exigem mudanças alimentares demasiado radicais, que conduzem à privação de nutrientes fundamentais para o corpo. Dietas demasiado rápidas podem comprometer as funções cardíaca e renal. Os transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia e compulsão alimentar também estão diretamente relacionados com as perdas de peso repentinas. Além do mais, dificilmente se consegue manter o peso atingido durante muito tempo.

Quando há um emagrecimento rápido através do jejum ou de uma restrição calórica severa, muitas vezes perde-se tanto músculo como gordura. Por outro lado, quando se perde peso devagar, é possível preservar a massa muscular magra, o que mantém o metabolismo acelerado durante o processo.

Assim, um tratamento bem planeado, adequado às necessidades individuais e objetivos de cada um, permite uma perda de peso saudável e equilibrada, evitando o “fenómeno ioiô”, mas também permitindo uma manutenção do peso perdido a longo prazo.

Para atingir os objetivos, é necessário tempo para melhorar fisicamente de forma lenta e gradual. É importante ter em mente que a meta é mudar o seu estilo de vida e não apenas o tamanho da sua roupa. Para emagrecer com saúde é essencial o consumo de todos os grupos de alimentos em quantidades adequadas, além do acompanhamento de um profissional qualificado ao iniciar qualquer mudança.

Se quer perder peso e ter o corpo desejado no verão, inicie já o seu programa de tratamento. Invista em si. Com tempo.

Um artigo de Andreia Monteiro, médica especialista em Imuno-hemoterapia e Diretora Clínica da Clínica Pilares da Saúde.