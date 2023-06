Estes pequenos frutos são constituídos por vitaminas A, B1, B2, B5 e C e têm baixo valor calórico. São um ótimo alimento para sobremesa ou para petiscar durante o lanche ou na praia. Ajudam a combater as altas temperaturas e são, simplesmente, um vício. Mas, para além de serem frutos cheios de vitaminas e com ótimo sabor, que mais é que há para dizer sobre as cerejas?

1. São ricas em cálcio, fósforo, ferro, lipídeos e flavonoides – Ou seja, ajudam a dar uma sensação de bem-estar, melhoram o humor e ajudam o organismo a relaxar.

2. São pequenos anti-inflamatórios bastante eficazes – Devido às suas propriedades anti-inflamatórias podem ajudar a aliviar as dores provocadas por artrites ou tendinites.

3. Mantêm a pele protegida e combatem o envelhecimento – são também usadas em cosméticos anti-envelhecimento graças à grande quantidade de betacaroteno que possuem.

4. Favorecem a redução do risco de diabetes e o ácido úrico – evitando o aparecimento de gota.

5. Ajudam a adormecer – devido à quantidade de melatonina que possuem, estas ajudam a regular os ciclos do sono.

6. Impedem o desenvolvimento de células cancerígenas, devido ao ácido elágico que se presencia nestes frutos.

7. Melhoram a circulação sanguínea.

8. São mais ricas em vitamina A do que os mirtilos e morangos – fortalecendo o sistema imunológico e ajudando na redução de doenças de coração.