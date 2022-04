Nas últimas semanas este cenário tem sido constante: saímos de casa pela manhã com roupas mais primaveris, e no fim do dia regressamos com frio. As mudanças repentinas de temperatura podem ocorrer a qualquer momento, mas são mais propícias nesta época do ano.

Infelizmente o nosso corpo sente mais a sensação de frio quando não está bem agasalhado e essa condição pode desencadear alergias, gripes e, por conseguinte, o nosso sistema imunitário fica em baixo.

O segredo está em apostar numa alimentação equilibrada que vai fazer toda a diferença na maneira como nos vamos sentir. Com a ingestão dos alimentos certos podemos equilibrar o nosso sistema imunitário, uma espécie de exército a que o nosso organismo recorre para se proteger das agressões. Neste aspeto, há alimentos que, pela sua composição nutricional, são mais indicados do que outros.

Juice Plus+, especialista em saúde e bem-estar, revela os 8 alimentos que são os melhores aliados para preparar o nosso corpo e a nossa mente para o verão.

1. Laranja, limão e Kiwi

São fontes alimentares de vitamina C, que têm propriedades antioxidantes, ou seja, evitam a oxidação das células do sistema imunitário. Ao consumi-los, impedimos a morte das células e permitimos que o organismo esteja mais bem preparado quando for exposto aos agentes agressores.

2. Iogurte

Contém bactérias que agem sobre mediadores da resposta inflamatória no organismo, ajudando a combater doenças inflamatórias do intestino.

3. Verduras

Brócolos, couve e espinafres. Possuem folato, que participa na produção de novas células e na reparação do ADN. São ainda uma boa fonte de fibras, antioxidantes e vitamina C.

4. Batata doce

Possui betacaroteno e vitamina A. A sua atividade antioxidante pode estar ligada ao combate do envelhecimento e à redução do aparecimento de alguns tipos de neoplasia.

5. Salmão

Conhecido por ser um peixe nobre de água fria, o salmão é muito procurado pelo seu sabor leve e marcante. Porém, também é rico em ômega 3, ácido graxo que não é produzido naturalmente pelo corpo e é responsável por regular as células de defesa do corpo humano, além de melhorar a resposta do sistema nervoso.

6. Alho

É um dos alimentos mais conhecidos e mais utilizados para aumentar as defesas do organismo. Isso porque possui um composto sulfurado chamado alicina, que possui atividade antimicrobiana, inibindo o crescimento e proliferação de bactérias, vírus e fungos.

7. Frutos Secos

Os frutos secos, como as amêndoas, os amendoins, a noz do Pará ou a castanha de caju, são ricos em zinco, que atua na reparação de tecidos e cicatrização de feridas.

8. Legumes

Pimentos, cenoura e tomate também podem ser aliados no reforço das nossas defesas. Isto porque o betacaroteno, um antioxidante presente nesses alimentos, combate infeções e estimula as células imunológicas.

Conselho Juice Plus+: Com o aproximar do verão, surgem imensas frutas da época, como os morangos, as cerejas, as nêsperas entre muitas outras pelo que devemos aproveitar e tirar benefícios disso mesmo.

Nas refeições, devemos tentar começar com uma sopa de legumes ou uma salada. Assim, há uma maior saciedade e controlamos melhor a ingestão de outros alimentos. Experimentar, por exemplo, receitas de sopas frias.