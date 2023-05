1. Saltar refeições

Pular refeições, especialmente o pequeno-almoço, pode levar a uma diminuição do metabolismo e aumentar a fome ao longo do dia. Essa fome acentuada pode levar a escolhas alimentares menos saudáveis, como lanches rápidos e ricos em calorias, ou porções maiores nas refeições subsequentes.

2. Subestimar as porções

Não ter consciência das quantidades de alimentos consumidos pode resultar num consumo calórico excessivo, dificultando o controlo do peso. É importante aprender a identificar as porções adequadas e utilizar medidas precisas, recorrendo à balança de alimentos ou aos copos medidores, para evitar exageros.

3. Comer em excesso em ocasiões especiais

Exagerar em festas e ocasiões especiais pode levar a um consumo excessivo de calorias e desequilibrar a dieta. É importante encontrar um equilíbrio, desfrutar das ocasiões especiais sem culpa, mas também estar consciente das escolhas alimentares e, uma vez mais, controlar as porções ingeridas.

4. Ignorar a qualidade dos alimentos

Focar-se apenas nas calorias e não considerar a qualidade nutricional dos alimentos pode levar a deficiências de nutrientes importantes e afetar a saúde em geral. É essencial optar por alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais e fontes magras de proteína.

5. Desconsiderar os lanches

Ignorar os lanches ou optar por opções pouco saudáveis pode levar a oscilações nos níveis de açúcar no sangue e aumentar a fome, resultando em escolhas alimentares inadequadas nas refeições principais. Fazer lanches equilibrados, ao incluir frutas, iogurte ou nozes, pode ajudar a manter os níveis de energia estáveis e evitar excessos.

6. Comer em resposta às emoções

Recorrer à comida como uma forma de lidar com as emoções pode levar ao consumo excessivo de alimentos, desvinculando a alimentação das necessidades reais do corpo. É importante desenvolver estratégias alternativas para lidar com as emoções, como praticar atividades físicas, meditação ou procurar apoio emocional.

7. Não planear as refeições

A falta de planeamento alimentar pode levar a escolhas impulsivas e menos saudáveis, já que as opções rápidas e de conveniência geralmente são menos nutritivas. É recomendável dedicar algum do seu tempo a planear as refeições da semana, fazer uma lista de compras e contar com alimentos saudáveis disponíveis em casa.

8. Deter-se numa única estratégia

Acreditar que apenas uma dieta específica é a solução para todos os problemas pode levar à frustração e ao abandono precoce da dieta, caso os resultados esperados não sejam alcançados. É importante entender que cada pessoa é única e pode responder de forma diferente a diferentes abordagens. Experimentar diferentes estratégias e encontrar a que melhor se adapta às necessidades individuais pode ser mais eficaz.

9. Não prestar atenção aos sinais de fome e saciedade

Não reconhecer os sinais de fome e saciedade pode levar ao excesso ou à subestimação das quantidades de alimentos consumidos, dificultando o controlo calórico. É importante aprender a ‘escutar’ o corpo, comer quando se está com fome e parar de comer quando se está satisfeito, evitando a ingestão de alimentos por tédio ou emocional como aqui já visto.

10. Não procurar um apoio adequado

Não obter um apoio adequado, seja através de profissionais especializados ou grupos de apoio, pode tornar o processo de dieta solitário e desmotivador, aumentando as hipóteses de desistência. Contar com o suporte de um nutricionista, psicólogo ou participar em grupos de apoio, pode fornecer orientação, motivação e compartilhamento de experiências, aumentando as oportunidades de sucesso a longo prazo.