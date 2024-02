Anunciada em conjunto com a série Xiaomi 14, a nova gama de dispositivos inclui a Xiaomi Smart Band 8 Pro, o Xiaomi Watch S3 e o Xiaomi Watch 2.

créditos: Divulgação

Xiaomi Smart Band 8 Pro: Estilo e desempenho para uma vida ativa

A Xiaomi Smart Band 8 Pro oferece uma personalização melhorada, acompanhamento desportivo profissional, monitorização abrangente da saúde e outras funcionalidades inteligentes, proporcionando ao utilizador uma experiência memorável, que combina estilo com utilidade diária, lê-se no comunicado.

O novo dispositivo oferece um acompanhamento desportivo de nível profissional, com uma vasta seleção de mais de 150 modos desportivos à escolha, que respondem às necessidades de cada utilizador.

A smart band vem ainda equipada com funções de monitorização de saúde. Atualizada com o novo módulo de monitorização de frequência cardíaca de 4 canais, a tecnologia avançada utiliza vários sensores para monitorizar continuamente a frequência cardíaca ao longo do dia, registando dados de saúde em tempo real.

A Xiaomi Smart Band 8 Pro possui uma bateria de 289mAh, proporcionando uma longevidade de energia 23% maior, em comparação com a sua antecessora. Com uma utilização típica, pode durar até 14 dias, superando a sua geração anterior em mais 2 dias e garantindo uma utilização prolongada sem recargas frequentes. Também inclui posicionamento GNSS integrado, permitindo aos utilizadores manterem-se cientes da sua localização, mesmo sem o seu telefone. Para além disto, a Xiaomi Smart Band 8 Pro, com certificação 5ATM, está equipada com uma ampla gama de ferramentas úteis, como o assistente de voz Alexa e a função "encontrar telemóvel", adicionando conveniência ao quotidiano dos utilizadores.

Xiaomi Smart Band 8 Pro créditos: Divulgação

A Xiaomi Smart Band 8 ficará disponível com um PVP recomendado de 69,99€.

Xiaomi Watch S3: Estilo e funcionalidade num Relógio Sofisticado

O Xiaomi Watch S3 é um smartwatch multifuncional, com um design de relógio clássico, capaz de satisfazer as necessidades práticas dos utilizadores. O novo produto é inspirado no design clássico dos relógios, mas dá aos utilizadores um novo nível de personalização, com molduras e braceletes intercambiáveis. Rodando a moldura, os utilizadores podem encaixar no lugar e exibir um mostrador único, exclusivo para essa moldura específica no ecrã inicial. O relógio também suporta a digitação automática de retrato, permitindo que os utilizadores incorporem dados de informação nas suas fotografias de retrato, para criar um mostrador de relógio pessoal único, além dos mais de 180 mostradores de relógio gratuitos.

No que diz respeito ao acompanhamento de desportos, o Xiaomi Watch S3 oferece mais de 150 modos de desporto para os utilizadores escolherem. Entre eles, os novos modos de desportos de inverno estão disponíveis pela primeira vez na versão global do Xiaomi Watch S3. Os utilizadores podem experimentar o modo de ski com um desempenho melhorado de receção de antena e precisão de posicionamento, através do GNSS de banda dupla L1+L5. Além disso, oferece 10 percursos de corrida diferentes para ajudar os corredores de diferentes níveis a otimizar o seu desempenho, quer pretendam aumentar a resistência ou queimar gordura.

Este smartwatch também oferece capacidades avançadas de monitorização da saúde, apresentando um módulo de monitorização do ritmo cardíaco de 12 canais, que mede o ritmo cardíaco com maior precisão do que as gerações anteriores de dispositivos. O produto inclui ainda uma função de “Animal do Sono”, uma adição divertida que permite criar um perfil de sono com base nos últimos 7 dias de utilização, associando esse padrão de sono ao de um animal.

Xiaomi Watch S3 créditos: Divulgação

O Xiaomi Watch S3 ficará disponível com um PVP recomendado de 149,99€.

Xiaomi Watch 2: Mais inteligente a cada utilização

O Xiaomi Watch 2 oferece aos utilizadores uma experiência extraordinária com a sua funcionalidade abrangente e design elegante. Equipado com o Google Wear OS, o Xiaomi Watch 2 proporciona aos utilizadores uma experiência de smartwatch suave e estável. Inclui cinco das aplicações mais utilizadas e suporta mais de 200 aplicações de terceiros, oferecendo uma vasta gama de aplicações à escolha.

O Xiaomi Watch 2 também inclui, pela primeira vez, uma função de câmara remota, permitindo aos utilizadores pré-visualizar a sua câmara mobile diretamente no pulso, para tirar fotografias e gravar vídeos. Esta funcionalidade prática é especialmente útil para os entusiastas da fotografia.

Adicionalmente, este Watch suporta mais de 160 modos de desporto, incluindo novos modos de desportos de inverno. Pode registar a distância e a velocidade média de cada deslize e até mapear as pistas de ski de um utilizador. O GNSS de banda dupla L1+L5 ajuda os utilizadores a localizarem-se com precisão na neve ou noutros ambientes difíceis. Depois de estabelecer uma parceria com a Strava, a Xiaomi alargou a sua colaboração à Suunto, permitindo aos utilizadores sincronizarem facilmente os seus dados desportivos e de sono entre o Mi Fitness e estas aplicações, garantindo um registo de dados ininterrupto quando utilizam o relógio.

O Xiaomi Watch 2 oferece uma experiência de monitorização da saúde melhorada e altamente precisa com o seu módulo de monitorização do ritmo cardíaco de 12 canais atualizado. Um algoritmo de monitorização do sono melhorado integra dados de oxigénio no sangue e da respiração para uma análise abrangente e dados relacionados com a saúde mais precisos. Além disso, a aplicação Mi Fitness também oferece a intrigante funcionalidade “Animal do Sono”, semelhante à do Xiaomi Watch S3.

Xiaomi Watch 2 créditos: Divulgação

O Xiaomi Watch 2 ficará disponível com um PVP recomendado de 199,99€.

A Xiaomi Smart Band 8 Pro, o Xiaomi Watch S3 e o Xiaomi Watch 2 estarão disponíveis para venda através dos canais oficiais da Xiaomi.