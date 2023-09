O cantor Wesley Safadão, 35 anos, informou ao público no início de setembro que iria fazer uma pausa na sua agenda de espetáculos por tempo indeterminado devido a problemas de saúde associados a fortes crises de ansiedade.

No último domingo, o cantor revelou, em entrevista ao Fantástico, que já tinha pensado em parar de cantar devido a questões de saúde mental e ao ritmo acelerado da sua carreira.

“Essa reavaliação eu tenho feito agora. Então, eu acredito que eu comecei a ter isso em 2017. Eu terminei de gravar o meu DVD de Miami, quando eu volto para o Brasil, todo mundo na comemoração, eu reúno os meus sócios, minha família e digo, eu quero parar de cantar. 2017, eu disse isso. Em abril”, disse.

Wesley também destacou que teve receio de aceitar o diagnóstico de ansiedade no início por acreditar que a doença se tratava de uma “frescura”.

“Eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade", admitiu. "Então, assim, eu era uma bomba-relógio que estava a irritar-se facilmente por coisas poucas. Era um stress diário atrelado a logísticas, cansaço, não dormir bem. [...] Eu era daqueles que acreditava que ‘ansiedade é frescura, não temos isso’. A primeira consulta que eu fiz com a psicóloga, ela disse: Vamos partir do princípio que você precisa aceitar, porque não é o fim do mundo, assim, você vai melhorar. Agora depende de você também”, revelou.

O cantor contou que está a ser acompanhado por um psiquiatra, e a fazer psicoterapia e psicofármacos.

Como ocorrem crises de ansiedade?

De acordo com o psiquiatra Flávio H. Nascimento, as crises de ansiedade podem gerar sintomas físicos e psicológicos.

Flávio H. Nascimento, médico psiquiatra

“As crises de ansiedade são episódios agudos de intensa excitação autonómica e cognitiva, caracterizados por uma ativação exacerbada do sistema nervoso simpático”, descreve.

“Isso induz sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, tremores, hiperventilação e tensão muscular, além de manifestações psicológicas, como pensamentos catastróficos e antecipatórios”, explica.

Quanto tempo dura o tratamento de ansiedade?

“O tratamento para a ansiedade pode variar bastante entre pacientes, a depender do tipo específico do transtorno de ansiedade, de características próprias do indivíduo, do seu grau de motivação para o tratamento e capacidade de cumprir o planeamento terapêutico, podendo ir de alguns meses a anos”, afirma Flávio H. Nascimento.