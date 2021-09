A Wells acaba de apresentar uma campanha de comunicação institucional e uma nova assinatura, que celebram a evolução da marca e acompanha a evolução estratégica do negócio, com a entrada de forma consolidada no mercado de beleza e uma forte ambição no território online.

"Nos últimos meses, a Wells anunciou dois passos importantes na sua estratégia de negócio: a digitalização da marca, com o lançamento da maior loja online de saúde, beleza e bem-estar em Portugal (wells.pt) e a entrada no mercado da beleza seletiva, com abertura de lojas com conceito de beauty alargado (perfumaria, maquilhagem, cosmética e cuidados profissionais de cabelo). Uma estratégia de crescimento alinhada com uma componente promocional muito competitiva para o mercado", assinala a marca em comunicado.

De acordo com Marta Castro, diretora de marketing da Wells, “a Wells é hoje uma marca mais abrangente e esta evolução visa aproximar e fortalecer a marca, valoriza o capital de reconhecimento e credibilidade já construído e reforça a nossa convicção de que todos têm o direito a sentirem-se bem”.

Nesta nova fase, a Wells que nos seus primeiros 10 anos se afirmou como uma referência na área de saúde, bem-estar e ótica em Portugal, deixa de ter a cruz associada à sua identidade, para se afirmar agora em novas áreas de negócio.

Wells, Fica bem Contigo, a nova assinatura da marca defende a convicção da Wells, de que todos têm o direito a sentirem-se bem. "Trata-se de uma assinatura que reflete uma forma de expressão mais positiva, empoderadora e empática, e que tem como base a premissa que para estarmos bem com o mundo, temos de estar bem connosco próprios. Além disso, o tratamento por “tu” torna marca mais próxima e atual o fala para a mulher como target principal da marca, mas também para todos", lê-se na nota.

A campanha que irá estar presente em diversas plataformas já a partir de hoje, conta com a colaboração de um grupo de mulheres portuguesas determinadas, diversificadas e inspiradoras: Cláudia Vieira, Sónia Tavares, Patrícia Mamona, Inês Herédia, Ana Bustorff e ainda com a mais recente fenómeno do Tik Tok, Constanza Ariza, nas suas plataformas.