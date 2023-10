O adjunto de coordenação da VMER da Guarda, Pedro Ventura, confirmou à agência Lusa que a viatura teve um problema relacionado com os travões e que teve de ir para reparação.

A viatura adstrita ao hospital da Guarda será substituída por um veículo que virá do Porto durante a tarde, sem se saber, no entanto, a que horas é que o serviço poderá ser retomado.

Pedro Ventura confirmou ainda que a VMER também esteve inoperacional entre as 14:00 e as 20:00 de segunda-feira, mas devido à falta de médico na escala.

Durante o período da manhã foi ativada por três vezes.

O adjunto de coordenação salienta que a inoperacionalidade da viatura por falta de médicos continua a ser um problema da VMER da Guarda.

“Este mês temos 20% dos turnos inoperacionais. Num total de 90 turnos, há 17 em que a viatura estará inoperacional por falta de médico”, salienta.

Pedro Ventura salienta que as escalas de serviço são feitas apenas com 15 médicos, apesar da Unidade Local de Saúde da Guarda ter cerca de 40 médicos com curso para realizar serviço na VMER.