Promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o INOV Contacto iniciou a 24.ª edição em janeiro e, apesar de inicialmente estarem atribuídos 14 estágios à China, entre Macau, Xangai e Pequim, os responsáveis decidiram “não alocar qualquer estágio a este país” devido ao surto de coronavírus.

Estes estagiários foram realocados em empresas de outros países, “sem perda de qualidade no que toca ao estágio”, conforme assegurou à Lusa a responsável pela comunicação da AICEP.

“Houve casos em que foi possível realocar o estagiário noutro ponto da mesma entidade. Em relação aos restantes em que tal não foi possível, foi explicada a situação e os jovens foram realocados a outros estágios doutras entidades, com igual potencial para o seu perfil”, acrescentou a mesma fonte.

Segundo a AICEP, no ano passado foram realizados 33 estágios na China.

Estes estágios profissionais decorrem em qualquer parte do mundo, durante seis a nove meses, durante os quais os jovens desenvolvem as suas competências no mercado internacional e as entidades usufruem de um capital humano altamente qualificado para impulsionar o seu negócio.

Este programa já promoveu 5.624 estágios em 82 países, envolvendo 1.235 entidades.

A China elevou hoje para 636 mortos e mais de 31 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3.143 novos casos.