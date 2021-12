As autoridades de Saúde de Nova Deli, Índia, decidiram, esta quinta-feira, voltar a encerrar os estabelecimentos de ensino da cidade devido à deterioração da qualidade do ar, enquanto o Supremo Tribunal indiano pressiona o governo para encontrar uma soluação para a crise na capital, a mais poluída do mundo.

