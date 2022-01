Israel registou, hoje, 10.644 novos casos do coronavírus, um dos maiores números desde o início da pandemia, enquanto avança com a campanha de vacinação com a quarta dose, que já foi administrada em mais de 25.000 pessoas.

