Se 'pandemia' e 'confinamento' foram as palavras que definiram 2020, 'vacina' é a palavra eleita pelos leitores da Porto Editora para o ano de 2021. O desenvolvimento em tempo recorde das vacinas contra a COVID-19, a constante partilha de informação complexa sobre o tema e o sucesso da vacinação na população Portuguesa, levaram a que milhares de pessoas escolhessem esta como a palavra que melhor define o ano que passou. A tecnologia usada nas vacinas contra a COVID-19 não começou a ser estudada há apenas um ano, ao contrário do que se possa pensar. Começou há várias décadas com a descoberta do RNA mensageiro (mRNA) e do adenovírus. Desde então, investigadores em grupos académicos e empresas de biotecnologia trabalharam arduamente para que o mundo pudesse beneficiar de vacinas seguras e eficazes. O desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19 são um exemplo de excelência científica e da colaboração sem precedentes entre universidades, empresas e associações governamentais e não governamentais que possibilitou os estudos necessários na avaliação da sua eficácia e segurança, assim como a sua produção e distribuição em grande escala perante a situação de emergência global. Este vídeo de 3 minutos foi criado para responder a muitas das dúvidas sobre o desenvolvimento, segurança e autorização comercial pelas entidades reguladoras das vacinas contra a COVID-19.